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與法同行「醫」定安心　誠信申報醫療費用

▲台南地檢署合衛福部中央健康保險署南區業務組，與其轄內西醫醫師公會，於29日辦理「2022年院所誠信申報醫療費用視訊座談會｣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署合衛福部中央健康保險署南區業務組，與其轄內西醫醫師公會，於29日辦理「2022年院所誠信申報醫療費用視訊座談會｣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署合衛福部中央健康保險署南區業務組，與其轄內西醫醫師公會，於29日辦理「2022年院所誠信申報醫療費用視訊座談會｣，期於疫情尚未緩解之時空環境下，透過視訊方式由司法與醫事人員展開互動交流。

全民健保是社會安定力量，健保署妥善運用收取保費，提供醫療服務，增進全體國人健康，同時為保障醫療院所獲得合理報酬，鼓勵院所自願遵守申報規範，避免因不正確申報面臨司法處分。

本次座談會由健保署南區業務組林純美組長主持，台南地檢署葉淑文檢察長、衛福部中央健康保險署李伯璋署長及台南市醫師公會陳相國理事長共同出席，並有台南地區約300名醫師上線研習討論。

座談課程由台南地檢署李駿逸主任檢察官、嘉義地檢署陳靜慧檢察官針對不實申領健保醫療費用、偽造文書及詐欺罪等要件進行說明，另輔以醫療糾紛、暴力或保險等常見法律問題作案例分享，透過交流討論，協助醫師在執業過程中，面對病患、家屬、同儕、部屬、廠商或環境等，提供各種疑難雜症解決因應方式，以維護良好醫病關係。西醫基層南區分會賴俊良主委也貼心叮嚀「執行健保醫療業務，4要、 4不要｣提供醫事服務機構人員作為執業準則，建立院所誠信公平經營環境，維護醫病尊嚴與安全。

▲台南地檢署合衛福部中央健康保險署南區業務組，與其轄內西醫醫師公會，於29日辦理「2022年院所誠信申報醫療費用視訊座談會｣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署葉淑文檢察長指出，醫事相關案件除了常見的醫療糾紛、醫療暴力或詐領保險費等常見案例外，近幾年來出現不少不實申領健保醫療費用的案件，其實對於全民健保制度會產生相當大的斲傷，正因為全民健保是社會安定力量，健保醫療給付支出採年度分部門總額匡列上限，如果有人蓄意詐領，相對的就是剝奪其他合法醫療院所獲得之報酬，足以動搖健保制度的根基。有鑑於此，台南地檢署特別支持健保署辦理這麼有意義的誠信申報座談會，期以落實法治教育，讓大家在執業過程中都能安心，共同建構良好的醫療環境。

中央健康保險署李伯璋署長也提到，本次南區業務組特別邀請台南地檢署及轄內醫師西醫公會共同與會，希望透過此座談會，提供司法與醫界互相交流機會，並透過檢察官親自說明，能解答醫事人員執業上法律的疑難問題，瞭解司法對於落實於醫療工作者的執業工作權以及總額下核實申報醫療費用。

本活動深獲醫界好評，迴響熱烈，將於8月5、12、19日下午1時30分至2時30分再次上線，歡迎醫事服務機構人員與檢察官線上交流。

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