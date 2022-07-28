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社會 社會焦點 保障人權

兄弟為分攤冷氣電費互毆...告上法院　各罰5萬「夠付整個夏天」

冷氣,空調,夏天,夏日節能（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲簡姓兄弟反目大打出手，還險波及媽媽，起因只為了冷氣電費分攤喬不攏，皆遭法院判拘役50日。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／南投報導

一戶簡姓人家在家中安裝好新冷氣後，弟弟因冷氣費用分攤問題，與媽媽、妹妹吵了起來，他抄起椅子作勢丟媽媽，哥哥見狀上前阻止兩人發生扭打，哥哥甚至拿出水果刀反擊，2人打到全身是傷互告傷害。南投地院審理後，依傷害罪判處這對兄弟拘役50天，可各以5萬元易科罰金。而這筆錢換算下來可以付好幾個月、甚至整個夏天的冷氣電費了。

判決書指出，這對簡姓兄弟與媽媽、妹妹同住在南投，2021年5月22日晚上，弟弟與媽媽討論新冷氣的電費分攤問題時，竟談到一肚子火，開始與媽媽妹妹發生爭執，弟弟抓起一旁椅子作勢朝媽媽丟去，哥哥見狀出聲喝斥並唸了幾句，火爆的弟弟心生不滿轉朝哥哥揮拳，哥哥也被激怒、拿出水果刀揮舞，2人打到全身傷痕累累，事後仍怒氣難消，兄弟互告對簿公堂。

兄弟2人對打架情事均坦承不諱，皆提出驗傷單互相指責，法官認為2人為親兄弟，卻不顧手足情誼、未能互敬互愛，甚至拿刀相向、猛拳痛毆，而2人嫌隙過深，至今都未能調解或協商賠償對方，衡量後將兄弟倆依傷害罪，各處拘役50日，皆可以易科罰金5萬元，仍可上訴。

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