農曆七月虎門開！　新竹都城隍廟「揪團夯枷 消災解厄」

▲農曆7月1號虎門開，新竹都城隍廟與市府合辦「揪團夯枷 消災解厄」活動再度登場。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

今（29）日為農曆7月1號虎門開，竹塹中元城隍祭活動「揪團夯枷 消災解厄」，去年因疫情停辦，今年再度登場，吸引全國善男信女參與，共計2100人報名，一行人循古禮遶城，隊伍場面浩大，相當熱鬧。陳章賢代理市長表示，竹塹中元城隍祭8月10日、12日還有活動，歡迎市民朋友一同來現場體驗。

市府表示，今年「揪團夯枷，消災解厄」吸引超過2千名信徒報名，現場人山人海，陳章賢代理市長與新竹都城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞等人扶轎，信徒也循古禮遶城，從城隍廟出發，行經東寧宮、東門城、州廳，最後至北壇水田福地。

今年為新竹都城隍廟建廟273週年，中元城隍祭系列活動起始是「夯枷」儀式，但恰逢盛夏時節，天氣酷熱，因此特別安排在市府前｢奉茶｣，供民眾消暑解渴，也讓所有參與夯枷的信眾們能夠適時補充水分、體力。

▲▼今年的「揪團夯枷 消災解厄」吸引全國2100名善男信女參與，一行人循古禮遶城，隊伍場面浩大。





新竹都城隍廟表示，城隍廟百餘年來依循古禮舉行「脫枷消業植福法會」， 「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，信眾透過參與一年一度的「夯枷」科儀來消除所犯之罪，時至今日，若信徒感到身體不適、運勢欠佳，或是自感罪過，也會來報名參加。

接下來「2022竹塹中元城隍祭」還有精彩活動，8月10日下午六點「查夜暗訪，祈福平安」、8月12日下午一點「城隍威巡，遶境賑孤」，邀請民眾熱情參與，一同體驗傳統文化之旅。

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