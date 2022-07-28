虎年極陰月「凶上加凶」！農曆7月拜拜、習俗、禁忌一次看

▲今晚11點鬼門開，鬼月禁忌一次看。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

農曆七月鬼門將在今晚子時（23:00）開門，往年鬼月都落在國曆8月份，今年提早在國曆7月29日（農曆7月1日），因此今年的鬼門提早開，由於今年虎年是屬凶年，到了這個充滿神祕與禁忌的極陰月農曆七月，可說是「凶上加凶」。

今年農曆七月的時間，將從國曆7月29日鬼門開、持續到8月26日鬼門關為止，期間有不少重要的日子，像七夕、中元節都需要拜拜祈求平安。民間更流傳著一些農曆七月的禁忌與習俗，近日不少民俗專家也不斷提醒民眾，避免觸犯禁忌以免招來了厄運。

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究竟農曆七月有哪些習俗、有哪些特定的日子要拜拜，鬼月又流傳著哪些需要注意的禁忌呢？《ETtoday新聞雲》整理出在農曆七月的祭祀習俗及各大禁忌懶人包，以供民眾參考。

《農曆七月重要祭祀》

國曆7月29日：鬼門開。鬼魂來到陽間的首日，替鬼魂們接風洗塵。

國曆8月4日：七夕。七娘媽和床母的誕辰，希望七娘媽守護孩童長大。

國曆8月12日：中元節。中元普渡準備供品讓鬼魂享用。

國曆8月26日：鬼門關。送鬼魂返回陰間，讓鬼魂在陰間也可以享用食物。

《鬼月祭拜供品》

在三牲供品方面，要使用全雞、全豬、全魚等，以讓好兄弟們自行選擇想要吃的部位，尤其豬肉一定要帶皮帶油的三層肉豬肉，也是要有一些瘦肉的部份為佳，當然更不能拜過期的食物，或是偷吃供品，以免對好兄弟們不敬。

水果方面，祭拜好兄弟千萬不可用「葡萄、荔枝、龍眼、香蕉」等水果，因為一串串的外觀，寓意這家人一個接一個過世。另外像「香蕉、李子、梨子、鳳梨」等，因為有「招你來」諧音，也要避免放在一起祭拜。還有釋迦也不能拜，因為釋迦的形狀與釋迦牟尼佛的頭相似，若拿來拜拜，不但對神明不敬，也會折煞好兄弟，所以要避免。鬼月拜拜常見的水果是蘋果，象徵祈求平安，但記得數量是要奇數三或五個。

此外，在祭拜時，每道菜都要插上一柱香，以免好兄弟看得到卻吃不到，並且在供桌上擺放裝滿水的臉盆、毛巾或牙刷等清潔用品，讓好兄弟在食用完供品後可以清洗。

《飲食禁忌》

1.不要吃魚片：鬼月生魚片要少吃，因為好兄弟對於「血腥的食物」特別喜愛，尤其喜歡溯溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。

2.不要吃梨子：晚上盡量別吃梨子，因為俗話說「招梨來（招你來）」，容易引來好兄弟，據說在鏡子前吃梨子容易看到好兄弟。

3.不要吃鴨蛋：在民俗上很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰；另外，閩南有句話說：「到蘇州賣鴨蛋」為過世之意。古人在墳前祭拜完後會把鴨蛋殼撒在墳墓上，並對死者說：「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」但煮熟的鴨蛋不可能孵出小鴨，這句話用意在於勸亡者勿留戀。

4.不要插筷子吃飯：鬼月中不要把筷子插在飯上，就像是把香插在香爐上容易招來好兄弟，尤其最常發生在孩子身上，應當避免。

5.不要含冰塊：因為「冰塊」將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」，若你住家離河堤或海邊很近，容易引誘水鬼前往，特別是炎炎夏日更想含冰塊消暑，應格外謹慎。

《鬼月22個民俗禁忌》

1、不宜游泳

相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈的鬼魂，因為無法轉世輪迴會找替身俗稱「抓交替」。

2、不宜看屋齡30年以上老房

相傳往生者會在鬼月回來以前居住過的住家徘徊，倘若你八字較輕容易沖煞感冒。

3、避免半夜到醫院

相傳往生者死前較多記憶在醫院，倘若家裡沒有恭奉祖先的後代，祖先回不了家容易徘徊在醫院。

4、避免傍晚到廟旁邊走動

相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟不辦事。

5、鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」。

6、鬼月夜晚不宜曬衣服

相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼衣服裡。

7、鬼月不宜持咒(即：念咒)

相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟來聽經，倘若你所持的是，具有「驅邪功效咒語」容易傷害到好兄弟。

8、半夜不宜大吼大叫

如果你鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟招致睡眠品質變差。

9、鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀

相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵，導致失神。

10、鬼月晚上不宜吹口哨

因為吹口哨音頻叫趨於陰間頻率，比較容易招喚來好兄弟。

11、鬼月半夜不宜點檀香或薰香

香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。

12、鬼月切莫拜陰廟

鬼月的陰廟會顯得更陰，因此鬼月拜陰廟八字太輕者容易撞鬼。

13、鬼月不宜在山間、空曠地拍照

近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。

14、鬼月不宜一直說「死」這個字，以免惹怒好兄弟。

15、鬼月不宜玩試膽大會

喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月刻意玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。

16、鬼月半夜時切莫撥打13個7或0：以免接通的是往生者。

17、鬼月半夜看鬼片：當心好兄弟陪你一起看。

18、鬼月參加中元普渡切莫罵髒話

當心好兄弟在吃飯時，你不小心惹怒祂們，那就不好了。

19、鬼月到旅館時記得放包艾草粉或鼠尾草，能幫助你一夜好眠。

20、鬼月動刀：儘量選擇白天對身體較好。

21、鬼月搬家入厝：儘量挑選正中午對運勢較好。

22、鬼月娶親：儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。

《「6姓氏」注意抓交替》

屏東東寧清水祖師宮在臉書發文表示，「本宮陰帝普渡三公指示，今年農曆七月抓交替要特別注意的姓氏」，分別為劉、楊、簡、林、張、卜，要小心「水血關」。特別提醒這6姓氏的民眾，要特別注意水關及血光之災。

《4生肖有劫數》

命理專家小孟老師特別提醒，有4大生肖在農曆7月要注意劫數，當心有無法逃避的災難會發生。

生肖屬虎：交通事故，罰單。



屬虎的朋友在鬼月前後容易有交通罰單或罰款，因此有破財的跡象，小孟老師也建議，出門在外要小心謹慎務必帶著紅包袋能化煞。

生肖屬豬：忽冷忽熱，感冒，中風。

屬豬的有病痛關要當心，家中有長輩屬豬或者小孩屬豬要留意他們的健康，容易感冒生病，一些公眾場所盡量不要去，小孟老師建議帶著紅色繩子能化煞解厄。

生肖屬狗：摔倒，洗澡不慎。

屬狗的朋友有倒楣關，要注意廚房與浴室容易踩空或滑倒導致筋骨不好，還要花錢整骨，小孟老師建議在床下放綠色色紙能化解煞氣。

生肖屬鼠：撞到桌角，小傷不斷。

屬老鼠的朋友容易有血光之災，當在切菜、弄花的時候不小心容易被刺傷，導致小傷不斷，也要留意睡覺迷糊之中，不要撞到桌角以免傷到骨頭，小孟老師建議在家中擺放三顆石頭能擋煞去除衰運。