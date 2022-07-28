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今晚鬼門開！「8大禁忌」曝　買房、買車挑1時機

▲▼春節,新春參拜,走春,廟宇,天公生,玉皇大帝,拜拜,參香,宗教,道教,信眾,民俗。（圖／記者饒瑞園攝）

▲農曆七月會有許多信徒至廟宇拜拜求平安。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

實習記者徐羽彤／綜合報導

今晚鬼門開！今天是農曆七月初一，也是鬼門開的日子，說到鬼月禁忌，總會引起許多討論，不少人都秉持著「寧可信其有，不可信其無」的態度。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內，關於「鬼月禁忌」話題的網路聲量表現，整理出網友公認的8大禁忌，搬家、晚上洗衣、牽車皆上榜。

1.買房搬家

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在網友票選中，排第一名的是「買房搬家」，許多業者會推出降價活動，讓想在此時撿便宜的買家感到困擾，「如何才不會觸犯禁忌？」專家統整出幾點注意事項，「盡量不要在晚上搬家」、「搬家時挑選良辰吉日」 或是「搬家當晚在客廳點一盞小燈」，或許都是避開民俗禁忌的解方。

2.手術開刀

很多人都聽過「鬼月不要開刀、盡量不要去醫院」的說法，擔心在鬼月動手術不吉利，畢竟這時候是好兄弟出來的日子，很有可能被抓交替。

3.水上活動

「水上活動」也是網友熱議的鬼月禁忌之一，正值夏日，戲水是很多人的首選，但家中長輩會叮囑在鬼月別去危險水域，以免被「抓交替」。眾人倒是相對贊同這些說法，因為禁忌背後有叮囑、勸告之意，「比禁忌更要注意的是先學好溺水自救技巧」、「別去沒有告示的溪流玩耍」，就算與鬼神無關，沒做好安全措施或到危險水域，本就容易發生意外。

4.夜間洗衣服

「晚上洗衣服」隱含著招來好兄弟的意思，因為濕衣服招陰，不過就有網友說到「我要上班只能晚上洗衣服欸」、「衣服沒乾怎麼辦」等，表示實在無法完全遵守，有民眾認為其實只要保持敬畏之心，也別為了遵守禁忌而影響日常生活。

▲▼網友熱議鬼月8大禁忌。（圖／翻攝自Social Lab社群實驗室）

▲網友熱議鬼月8大禁忌。（圖／翻攝自Social Lab社群實驗室）

5.牽新車

許多人擔心在民俗月購入新車不甚吉利，擔心會買到事故車，因此鬼月時的買氣相對較低，許多商家會趁機推出優惠活動，網友紛紛提問該如何撿到便宜的同時，又不觸犯禁忌，引起許多回應，如「看車可以，延後到鬼月後交車就好」、「如果真的怕，趁日落前陽氣重看完（房子）」等。

6.結婚宴客

鬼月被視為諸事不宜的月份，也不適合舉辦喜慶之事，聽說在鬼月辦婚禮，容易招好兄弟眼紅，進而來到婚禮搞破壞。

7.夜間吹口哨

鬼月期間絕對不要吹口哨，尤其在晚上，好兄弟會以為有人在呼喚祂，所以盡量不要夜晚落單且邊走路邊唱歌或發出明顯的聲音。

8.夜間拍照

夜間不應亂拍照，好兄弟可能會入鏡，也有少數民族認為相機會攝去他們的靈魂，而在構圖時也應該注意，除非是必要，像是人像頭部被裁切，或睡覺中的人或物，都應該減少拍攝，可能會造成不舒服的觀感。

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