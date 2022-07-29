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軍事博物館淪炮房！情侶逛一半當場開啪　不怕「阿兵哥」列隊觀戰

▲波蘭希維諾伊希切（Świnoujście）的格爾哈德堡（Fort Gerhard）軍事博物館懇請遊客不要在館內發生性關係。（圖／翻攝自Facebook／Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża）

▲波蘭一間軍事博物館懇請遊客不要在館內發生性行為。（圖／翻攝自Facebook／Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża） 

記者吳美依／綜合報導

波蘭軍事博物館格爾哈德堡（Fort Gerhard）發布貼文，懇求「熱戀中的遊客」不要在參觀期間做愛。根據館內照片，展廳陳列著大批珍貴歷史文物、軍事用品及模擬場景，更有許多士兵蠟像，擺成各種姿態，重現戰場風貌，但顯然不少男女興致高漲時，一點也不在意「阿兵哥」在旁觀戰。

格爾哈德堡位於波蘭西北部的希維諾伊希切（Świnoujście），貼文寫道，博物館最近安裝了畫質不錯的監視器，而且每次刪除影片檔之前，員工都會親自觀看審核，未料鏡頭捕捉到一些人永遠也不想曝光的親暱行為。

館方幽默表示，「熱戀中的遊客們，請你們理解，我們館內大多數展品都在多年前『出生』，道德觀念大不相同，非常保守、傳統及自我克制。我們不該讓他們感覺不舒服吧。」

文末，博物館甚至推薦愛侶前往別的地方尋歡作樂，「我們了解，獨一無二的展品及整齊劃一的服務，可能讓你們感到興奮。或許希維諾伊希切的海灘值得一去？」

館長皮沃瓦奇克（Piotr Piwowarczyk）接受《選舉報》（Gazeta Wyborcza）採訪時說，這絕對不是開玩笑或行銷噱頭，因為監視器不到一個月就錄下3對愛侶激戰畫面。他猜想，或許是陰暗空間讓人忍不住產生親密行為的幻想。

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