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英國「最高建築」當砲房！男女隔窗高空做愛　3分鐘活春宮片瘋傳

▲▼英國最高建築「碎片大廈」高度達309.6公尺，地上層數包含尖頂有95層樓。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國最高建築「碎片大廈」高度達309.6公尺，地上層數包含尖頂有95層樓。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

倫敦碎片大廈（The Shard）是英國最高的建築物，位於倫敦橋地區泰晤士河南岸，吸引許多遊客駐足。然而，一對男女竟將這棟摩天大樓當作公共砲房，在大片玻璃窗前，看著華麗夜景高空做愛。不僅如此，他們還將這段3分鐘的影片上傳至成人網站，引發批評。

▲▼一對男女在英國最高建築「碎片大廈」中做愛，影片曝光被罵爆。（圖左／翻攝影片截圖、圖右／取自免費圖庫pixabay）

▲一對男女在英國倫敦「碎片大廈」中做愛，影片曝光被罵爆。（圖左／翻攝影片截圖、圖右／取自免費圖庫pixabay）

根據《每日星報》報導，碎片大廈高度達1015.7英尺（309.6公尺）是英國最高的建築，顯然也有部分人將這裡當成拍攝色情片的場所，日前就有一對男女公然在碎片大廈廁所裡上演活春宮，還錄下一段長達3分鐘的性愛影片，並上傳到Pornhub成人網站。據報導稱，影片已累計超過26萬的瀏覽次數。

▲▼一對男女在英國最高建築「碎片大廈」中做愛，影片曝光被罵爆。（圖／翻攝自影片截圖）

▲活春宮影片被上傳至成人網站，引發批評。（圖／翻攝自影片截圖）

截圖可見，兩人在透明的玻璃窗前發生性行為，窗外就是倫敦橋地區的美麗夜景。報導指出，儘管影片中似乎沒有人當場目睹他們的行為，部分市民要求碎片大廈的管理層應徹查此事，並將這對男女列入禁止出入名單，「這太噁心了，我不敢相信他們在公共場所做這種事，也很驚訝他們沒有被抓到。」

報導稱，遊客需購買門票才能進入碎片大廈，但若在裡頭的餐廳用餐則無需購票。碎片大廈一名發言人被問到是否會對這段影片採取任何行動時回應，「我們不會對此發表評論。」事實上，這對男女並不是第一對在這座造價20億英鎊（約新台幣728億元）的高樓發生性行為的民眾，早在2013年2月正式對外開放前，就有工人在不公開派對結束後在廁所發現黑色丁字褲。

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