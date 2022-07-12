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飯店走廊裸戰下秒房門竟反鎖...79秒尷尬片瘋傳！小夫妻怒提告

▲▼夫妻在走廊上演活春宮「解鎖新地點」，監視器畫面瘋傳，2人不忍了，提出刑事告訴。（圖／記者邱中岳攝）

▲夫妻在走廊上演活春宮「解鎖新地點」，監視器畫面瘋傳，2人不忍了，提出刑事告訴。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

網路近日瘋傳一段不雅影片，影片中1對年輕夫妻在北市飯店走廊上演「活春宮」，事後房門竟然直接關上，尷尬的夫妻只能向飯店求助，但監視器畫面卻被人翻拍流出，這對夫妻也到派出所提出告訴。

據了解，7月初凌晨時分，1對年約20多歲的夫妻檔，在唱完歌後投宿北市一家飯店，但是卻為了「解鎖新地點」找尋刺激，直接走出房門在走廊上演「活春宮」戲碼。

「辦事」中途，房門卻突然自己關閉上鎖，夫妻2人當場傻眼，性致全無只能求助飯店人員，最後順利脫困，殊不知，整個過程被監視器翻拍了下來，影片也在通訊軟體中瘋傳。

這對尷尬夫妻發現自己的影片被人瘋傳，立刻前往派出所報案，並提出散播猥褻物、妨害名譽等2罪，目前警方依規定受理，並且將通知飯店人員到案說明。

流出影片長度約79秒，當時2人從房間探頭探腦，確定走廊無人之後，全身光溜溜的到走廊進行「活塞運動」，事後丈夫發現房門關閉，試圖打開房門無果，只能尷尬求救。

警方初步調查，不排除是飯店員工翻拍監視器畫面，然後利用通訊軟體流出小夫妻的壞壞影片，目前正透過飯店協助，通知涉嫌散播的員工到案說明。

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