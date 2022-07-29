　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

哈士奇從寵物店衝出！騎士撞翻多處骨折　女飼主被索賠461萬

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子養了寵物哈士奇約3年，2021年間，將哈士奇送往光復北路的一家寵物美容店，但哈士奇突然衝出跑到馬路上，迎面與路過騎士發生車禍，騎士犁田導致身上多處骨折，找上女飼主求償461萬，女飼主則先支付26萬元，讓騎士撤銷刑事告訴，再透過民事賠償訴訟確定賠償金額。

北市1名哈士奇女飼主，在2021年初帶著愛犬前往光復北路一家寵物美容店，但是卻將愛犬交給店家，準備步出店門口時，停在外面的腳踏車倒了，上面的奶茶也撒落一地，女飼主立刻拿出衛生紙擦拭，店家也熱心地拿出紙巾，要給女飼主使用，但是愛犬卻突然衝出寵物美容店，往大街上跑去。

▲▼女飼主帶哈士奇去寵物美容店，愛犬突然衝到馬路撞上騎士，害騎士重摔全身多處骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女飼主帶哈士奇去寵物美容店，愛犬突然衝到馬路撞上騎士，害騎士重摔全身多處骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

哈士奇跑到馬路上，正巧與路過的機車騎士撞上，造成騎士因此犁田倒地，女飼主見狀立刻上前關心，也主動表示會負起相關責任，騎士因全身多處骨折，立刻送往醫院救治，復原後也對女飼主求償461萬元，但雙方談不攏，騎士便對女飼主提出傷害告訴。

雙方調解時，女飼主也立刻賠償騎士26萬元希望能夠撤銷刑事告訴，最後賠償金額再透過民事訴訟確定，但是女飼主事後回想，當時將愛犬哈士奇交給寵物美容店，是美容店讓哈士奇跑出店外，甚至還穿過2道門，直接飛奔到馬路上，才會與騎士發生車禍。

▲▼女飼主帶哈士奇去寵物美容店，愛犬突然衝到馬路撞上騎士，害騎士重摔全身多處骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲哈士奇衝出寵物美容店跑到馬路撞上騎士，女飼主抱怨狗交給店家，店家卻不處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

女飼主向店家要求提供監視器，但店家回應監視器沒有拍到門口，因當時沒有對寵物美容店提告，所以刑事追訴期已經過了，只好對店家提起民事訴訟，但是店家則表示，哈士奇跑出店家時，繩子是牽在女飼主手上，並不是已經將哈士奇交給店家。

且當時員工還出去幫忙追狗，也指出，哈士奇活動力太強，不斷在路上奔跑，也一起出去幫忙追了快要5分鐘，沒想到狗就撞上路過騎士，進而發生車禍，事後受傷的騎士都可以理解，被狗撞跟店家無關，所以只有對女飼主進行求償。

ET快訊
快訊／林智堅反擊余正煌！　「很像好心被雷親」
納豆出外景都沒接電話！風田急奔他房間…開門「目睹驚人一幕」
林智堅拒到台大說明卻急找總統解釋　余正煌律師14字酸爆
十分瀑布水量剩一成！磅礡氣勢變「尿尿小童」　在地人搖頭
MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」！腦出血、頸椎爆裂骨折　
LIVE／林哲瑄動刀發聲：一切化烏有　林智堅傳退學位？專家打
民進黨內再開槍！　王世堅喊話林智堅：別挑戰社會的智慧
高雄鼠窩「寵物貓」樣貌曝！　動保處安置：平常跟老鼠住還不適應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爭午休地盤！台電大潭電廠工班大亂鬥　2人受傷...1人遭榔頭轟腦

幹細胞療法削2584萬「還醫死1人」　假醫師誆治癌騙7人...下場曝

無良領隊慣性丟包登山團！專家曝出發前評估這2點：帶你上天堂

5人闖女侍小吃部開槍...傷者不提告有貓膩　鄉代會主席遭逮捕聲押

連4天山區搜捕滷味攤殺手未獲　警縮編至10人改聞「屍臭味」

移工誤觸「防山豬電網」腿爆裂慘死　果農求情要養妻...判決出爐

再傳迷航！2男6女初登北插天山走不回　警消摸黑2小時順利尋獲

名模婚變！不孕被嗆「去給別人射」怒離　卻被反揭：她跟男人開房

滿月男嬰暴瘦慘死...頸留傷痕　父辯「自己翻身摔地」遭收押

快訊／苗栗泰安砂石車撞機車　騎士倒地捲輪下...左腿慘被壓碎

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

爭午休地盤！台電大潭電廠工班大亂鬥　2人受傷...1人遭榔頭轟腦

幹細胞療法削2584萬「還醫死1人」　假醫師誆治癌騙7人...下場曝

無良領隊慣性丟包登山團！專家曝出發前評估這2點：帶你上天堂

5人闖女侍小吃部開槍...傷者不提告有貓膩　鄉代會主席遭逮捕聲押

連4天山區搜捕滷味攤殺手未獲　警縮編至10人改聞「屍臭味」

移工誤觸「防山豬電網」腿爆裂慘死　果農求情要養妻...判決出爐

再傳迷航！2男6女初登北插天山走不回　警消摸黑2小時順利尋獲

名模婚變！不孕被嗆「去給別人射」怒離　卻被反揭：她跟男人開房

滿月男嬰暴瘦慘死...頸留傷痕　父辯「自己翻身摔地」遭收押

快訊／苗栗泰安砂石車撞機車　騎士倒地捲輪下...左腿慘被壓碎

蘇煥智推中正紀念堂變身「電影創作園區」　提產業高值化解決低薪

林智堅控校友信箱遭刪致論文資料遺失　台大：3年前已通知校友自行備份

論文風波黨內現「換堅」聲音　林智堅：國民黨製造的假議題

14天195萬觀看！林襄OL裝「香汗8分片」太晃　各國網友暈了

糗！飛球變全壘打　光芒外野手被球「打臉」：太尷尬了

連被3支豪門拒絕！C羅再探新東家可能是二線球隊　還要降薪7成

拜登、川普麥擱來！最新民調曝　多數美國人「反對兩人參選2024」

推動實物愛心銀行、愛心惜食平台　黃偉哲：扶助弱勢惜食享愛

如興警報解除？重訊指「銀行釋善意」　爆近5萬張大量敲開跌停

美國猛升息抗通膨！　央行與其升息半碼不如提升工資

社會熱門新聞

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

BMW男疑開自動駕駛全車爽睡　網嚇：醒來另個世界

站哨不見人！阿兵哥跑回寢室爽睡　下場慘了

「霸社」受害者曝光！　淚揭5小時2萬誘拍私密影像內幕

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

腥夫自讚「威猛先生」！床戰鄰居太太還送房

AV男優選拔冠軍　一原因放棄拍攝

即／台中肉羹店氣爆！毀7汽機車老闆夫妻2傷

張錫銘入獄後性情大變　被白目獄友嗆聲僅有1反應

北投自小客右轉　與同向機車擦撞釀2傷

國3苗栗路段3車追撞　1人無生命跡象

更多熱門

相關新聞

正妹麥當勞買宵夜米奇跑腳邊！店員1舉萬人喊帥

正妹麥當勞買宵夜米奇跑腳邊！店員1舉萬人喊帥

麥當勞驚遇米奇！一名正妹昨（28日）晚間到麥當勞買宵夜時，腳邊突然有老鼠竄出，最後一名英勇的男店員出面追趕老鼠，不僅一腳將牠踩住，最後還徒手抓起，畫面吸引超過萬人按讚。

半套店「口中噴發」！暗黑隋棠現形他驚喊：我的媽

半套店「口中噴發」！暗黑隋棠現形他驚喊：我的媽

基隆老大公廟「起燈腳」　千盞普渡公燈齊亮

基隆老大公廟「起燈腳」　千盞普渡公燈齊亮

快訊／淡水消防栓破裂成噴泉　行人經過快閃

快訊／淡水消防栓破裂成噴泉　行人經過快閃

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

關鍵字：

哈士奇寵物美容店騎士傷害賠償影音

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

MIRROR紅館重大意外！主辦方道歉

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面