哈士奇從寵物店衝出！騎士撞翻多處骨折　女飼主被索賠461萬

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子養了寵物哈士奇約3年，2021年間，將哈士奇送往光復北路的一家寵物美容店，但哈士奇突然衝出跑到馬路上，迎面與路過騎士發生車禍，騎士犁田導致身上多處骨折，找上女飼主求償461萬，女飼主則先支付26萬元，讓騎士撤銷刑事告訴，再透過民事賠償訴訟確定賠償金額。

北市1名哈士奇女飼主，在2021年初帶著愛犬前往光復北路一家寵物美容店，但是卻將愛犬交給店家，準備步出店門口時，停在外面的腳踏車倒了，上面的奶茶也撒落一地，女飼主立刻拿出衛生紙擦拭，店家也熱心地拿出紙巾，要給女飼主使用，但是愛犬卻突然衝出寵物美容店，往大街上跑去。

▲女飼主帶哈士奇去寵物美容店，愛犬突然衝到馬路撞上騎士，害騎士重摔全身多處骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

哈士奇跑到馬路上，正巧與路過的機車騎士撞上，造成騎士因此犁田倒地，女飼主見狀立刻上前關心，也主動表示會負起相關責任，騎士因全身多處骨折，立刻送往醫院救治，復原後也對女飼主求償461萬元，但雙方談不攏，騎士便對女飼主提出傷害告訴。

雙方調解時，女飼主也立刻賠償騎士26萬元希望能夠撤銷刑事告訴，最後賠償金額再透過民事訴訟確定，但是女飼主事後回想，當時將愛犬哈士奇交給寵物美容店，是美容店讓哈士奇跑出店外，甚至還穿過2道門，直接飛奔到馬路上，才會與騎士發生車禍。

▲哈士奇衝出寵物美容店跑到馬路撞上騎士，女飼主抱怨狗交給店家，店家卻不處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

女飼主向店家要求提供監視器，但店家回應監視器沒有拍到門口，因當時沒有對寵物美容店提告，所以刑事追訴期已經過了，只好對店家提起民事訴訟，但是店家則表示，哈士奇跑出店家時，繩子是牽在女飼主手上，並不是已經將哈士奇交給店家。

且當時員工還出去幫忙追狗，也指出，哈士奇活動力太強，不斷在路上奔跑，也一起出去幫忙追了快要5分鐘，沒想到狗就撞上路過騎士，進而發生車禍，事後受傷的騎士都可以理解，被狗撞跟店家無關，所以只有對女飼主進行求償。