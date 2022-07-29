半套店「口中噴發」配好詩！暗黑隋棠現形　恩客驚喊：我的媽

▲高雄市新興分局查獲色情半套店 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區中華三路一家護膚會館又從事色情交易，光是前金分駐所長陳聖武到任期間就被抓了2次，這次拿到搜索票衝現場，又當場查獲色情交易，員警撞門進入房間，小姐嚇壞，顧客當場秒軟。不過據了解這家護膚會館對外廣告都說是「幼齒」小姐，但實際僅有一名20多歲的女子，其他都是40多歲。

警方接獲情資，前金區中華三路某護膚會館疑有違法從事色情性交易；新興分局前金分駐所派員探訪蒐證後，聲請搜索票，於27日下午18時許執行搜索，查獲25歲的林女等11名女服務生以及36歲的蘇姓男子等3名消費客人。據調查，該店現場負責人是28歲王姓男子及38歲邱姓工作人員。

這家半套護膚店在網路主打「口中噴發」以及高配合度，而且還會用古代「名詩」當成廣告詞，杜甫、王維、李白的作品都被拿來使用。每次性交易是以新台幣1800元代價，媒介女服務生提供半套性交易，事後再與女服務生拆帳抽成，現場共查扣營業所得新台幣41400元及電磁遙控器等贓證物。

▲高雄市新興分局查獲色情半套店，顧客當場嚇傻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市新興分局查獲色情半套店 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而當天警方衝進房間的時候，小姐一臉驚訝，手握顧客的「那話兒」當場龜縮！現在全案於偵訊後，11名女服務生與3名男客共14人，依社會秩序維護法移請地方法院簡易庭裁處，負責人王男與櫃檯人員邱男等2人，依涉嫌刑法妨害風化罪，移送地檢署偵辦。

