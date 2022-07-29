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紐時：拜習通話2小時　任何「長期爭端」皆無具體進展　

▲▼ 拜習會,習拜會／拜登於白宮與習近平展開視訊會談。（圖／路透）

▲拜登3月與習近平展開視訊會談。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登、中國國家主席習近平28日通話約2小時17分鐘，討論主題包括台海危機、烏俄戰爭以及氣候變遷等可能合作領域。《紐約時報》指出，儘管2位領袖針對台灣議題互相對峙，但不論台海長期爭端，或者2大強國近期面臨的任何其他問題，雙方都未通報具體進展。

報導指出，在拜習4個月來首次直接對話中，雙方都未直接提及美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台議題，但中國外交部宣稱，這是一通「富有成效」的電話，習近平也強烈警告，美國不要「玩火自焚」介入台海衝突，「中國堅決反對外部勢力干涉台灣地位，絕不會給任何形式的台獨留下任何空間。」拜登則重申華府「一中政策」並未改變，強烈反對片面改變台海現狀、破壞台海和平穩定。

美國官員透露，拜登正在考慮解除川普政府對中國商品課徵的關稅，但在這場通話中沒有達成協議。美國國會28日通過工業法案，旨在振興美國半導體產業，減少對中國及其他外國製造商的依賴，但北京似乎對此非常敏感，「無視基本法律，試圖脫鉤或者切斷供應鏈，無助於振興美國經濟，只會讓世界經濟更加脆弱。」

▲中國大陸國家主席習近平18日晚間與美國總統拜登視頻通話。（圖／翻攝自新華社）

▲外媒認為，本次拜習會沒有取得具體進展，不過在某種程度上避免有關台海的言論升級。（圖／翻攝新華社）

《路透社》認為，雖然習近平重申「玩火自焚」言論，但在很大程度上，與拜登直接通話，避免針對台海的強烈措辭進一步升溫，也顯示美中面臨國內經濟困境之際，都不希望兩岸爆發新危機。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，「在台灣部分的談話與上一次通話極為相似。習近平的警告並未升級。」新美國安全中心（CNAS）印太安全研究員史杜基斯（Jacob Stokes）認為，「2位領袖直接對話，可能在一定程度上降低了尚未會晤前的緊張氣氛。但造成雙邊關係緊張的結構性因素依然存在。」

北京人民大學教授時殷弘表示，儘管與3月的視訊會晤相比，這次通話氣氛「很明顯地更糟糕」，但北京強烈措辭是為了阻止裴洛西訪台，不意味著將會動武，「中國已經表明，他們希望裴洛西的行程取消，但北京肯定不希望現在發生軍事衝突。」

華府智庫美國傳統基金會（Heritage Foundation）中國專家鄭迪恩（Dean Cheng）指出，一些輿論認為北京可能射下裴洛西的飛機、在裴洛西訪台期間登島入侵，簡直就是「惡夢般的幻想」。他認為，北京更可能加大戰機擾台行動，例如越過海峽中線，或者環繞台灣飛行，釋出解放軍勢力範圍的訊息，但「目前為止，中國官方聲明、網路或國內媒體，沒有多少跡象顯示，中國目前正在考慮採取更嚴肅的軍事行動，儘管這個情況仍可能改變。」

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