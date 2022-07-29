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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

論文風暴有解了？　他認「幾乎可破案」：這位才是抄襲者

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」持續延燒，更傳出驚動總統蔡英文，連續兩天開會討論其爭議。對此，自稱旅美教授的翁達瑞發文表示「經過一番抽絲剝繭，我幾乎可以宣布破案！」

翁達瑞今（29日）在臉書以「抄襲疑雲，幾乎可破案」為題發文表示，林智堅與余正煌的論文抄襲疑雲，雙方各說各話，然而經過他一番抽絲剝繭，「幾乎可以宣布破案」：兩人論文內容雷同的部份，林智堅應該是原創者，余正煌才是抄襲者。

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅論文門爭議持續延燒！（圖／記者周宸亘攝）

翁達瑞舉出4點「背景事實」：

一、林智堅的碩士論文使用他競選時的民調資料。
二、余正煌的碩士論文也借用林智堅的民調資料。
三、林智堅不只擁有這份民調資料，更是當初執行民調的當事人。
四、兩人的論文被發現有抄襲嫌疑，且集中在民調執行過程的細節描述。

翁達瑞列出10項「邏輯推理」：

一、林智堅是這份民調資料的當事人，熟知當初的所有執行細節（例如問卷題目的擬定與訪談程序的設計）。
二、余正煌只借用這份民調的結果，對民調的執行細節一無所知（例如問卷題目的擬定與訪談程序的設計）。
三、為了描述民調執行細節，余正煌必須向林智堅取得相關的寫作素材。
四、既然林智堅擁有第一手的寫作素材，可直接撰寫民調執行細節。
五、林智堅沒理由把素材交給余正煌，再抄襲余正煌撰寫的民調執行細節。
六、余正煌堅稱論文沒有抄襲情事，表示他親自撰寫民調執行細節，所需的素材必然來自林智堅。
七、林智堅宣稱不認識余正煌，兩人未曾當面溝通民調執行細節。
八、林智堅只將民調執行細節寫在論文的研究計畫，並交給指導教授陳明通。
九、余正煌撰寫民調執行細節的素材來源只剩下一個，那就是林智堅的研究計畫。
十、余正煌撰寫的民調執行細節，與林智堅的研究計畫高度雷同。

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

翁達瑞強調，基於背景事實與邏輯推理，「我大膽研判余正煌的碩士論文抄襲林智堅的研究計畫！」

翁達瑞文末表示，如果余正煌不承認抄襲林智堅，那就要交代撰寫民調執行細節的素材來自何方。事實上，除了林智堅的研究計畫，余正煌沒有其他的來源。

至於關鍵人物余正煌部分的說法，余正煌委任律師曾威凱昨（28日）開記者會表示，林智堅一直強調「原創」，但他的說法在政治上是原創，在學術上絕對不是原創，「這件事情對台灣學術界是很大污辱。」

余正煌委任律師曾威凱表示，大家可以想像要寫出兩段完全相同的文字機率是零，這姑且不論，現在各說各話，但余先生的段落有括號寫引註，說這段話不是自己的、而是別人研究的成果，假設是余先生抄襲林智堅的論文，「他怎麼會知道這兩段文字其實不是林智堅原創，而是別的學者的研究成果嗎？根本不可能。」

曾威凱表示，到底林智堅所謂的原創，你即便不是抄襲余先生，也是抄襲兩位學者，余先生該把他說明的部分，已經跟委員會做清楚交代，希望林智堅趕快把他的證據提出，相信事情很快就會有結果。

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