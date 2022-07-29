▲前副總統陳建仁。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中29日舉行記者會，公布台北市12行政區後援會陣容，強化與基層的互動、拉抬聲量，擔任競總主委的前副總統陳建仁形容陳時中就像「老虎」一樣，是位優秀領導者，相信陳時中若能擔任台北市長，台北市政府團隊能夠做得更好，更了解市民需要。

陳建仁指出，台北市有勤勞善良的人民，擁有很好的基礎建設，台北市政府事務官也有很好的表現，只是缺一位卓越的領導人。

陳建仁認為，陳時中了解國家發展及人民需要，也對幼兒照顧、小孩子衛生教育，以及成年人健康照護與老年人長照，具相當經驗。若陳時中能當台北市長，台北這樣偉大的城市，會更加偉大、美好，並充滿無限希望，相信年輕人能夠放心將孩子交給國家養，優良的長照機構則照顧長者，如此一來，年輕人便能認真打拚，追求更好的未來。

陳建仁提到，記得他當兵時，連長常說「一隻老虎帶領一批羊，這群羊就會像老虎一樣，很勇猛、表現得很好；一隻羊帶一群老虎，老虎會沒辦法做任何事」，所以擁有一位卓越的領導者相當重要。陳時中慈悲、謙遜，他能夠帶領北市府團隊做得更好，更了解台北市市民的需要。

陳建仁表示，陳時中會提出重要政見，涵蓋文化、教育甚至交通建設、經濟發展，帶給市民充滿希望、無限未來的願景，盼12區後援會長也能像老虎一樣帶領所有會員，一起支援陳時中。