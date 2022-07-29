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桑達生成！今起雨彈襲擊炸6天　下週這天起回到酷夏天氣

▲▼天氣 梅雨鋒面 下雨 撐傘 街頭行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今起天氣將轉為有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

輕颱「桑達」昨(7/28)晚生成，天氣風險公司表示，桑達颱風昨晚生成對台灣無直接影響，但今起低壓帶接近，天氣將出現變化，大台北、東半部會有局部短暫陣雨、中南部午後山區有熱對流雷雨影響，不穩定天氣至少到下週三(8/3)。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，昨晚在日本南方海面的熱帶性低氣壓增強為今年第五號颱風桑達，未來將快速的往西北方向移動，今晚到明晨就會通過琉球海域進入東海，離台灣仍有一段相當遠的距離，不會有直接性的影響。

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歐宗學指出，今天的天氣會逐漸有些變化出現，由於桑達颱風所屬的大範圍低壓帶開始接近台灣，環境風向轉為偏北到東北風，在迎風面的大台北，東半部地區雲量稍微增多，並有局部短暫陣雨機會，背風側的中南部地區除了晨間就有局部零星陣雨以外，午後山區依然有熱對流雷雨影響。

至於未來幾天到週日都是類似的天氣型態，歐宗學說，下週一開始整個大低壓帶會通過台灣附近，屆時環境水氣會進一步增多，大氣結構也比較不穩定，比較容易有對流雲系發展，因此各地區不定時都有短暫陣雨機會，目前來看這樣子的不穩定天氣至少會持續到下週三。

歐宗學表示，下週四、五太平洋高壓勢力再逐漸西伸增強來到台灣附近，天氣狀況才會比較穩定一些，又回到夏季型天氣，以午後雷陣雨影響為主，在此之前，出門別忘了攜帶雨具，行車如果遇到較明顯雨勢，也要小心駕駛。

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