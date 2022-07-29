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港男團演唱會銀幕砸人！特首李家超震驚下令徹查　剩餘場次全暫停

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／CFP）

▲香港特首李家超對於「MIRROR演唱會發生意外」感到震驚，已指示相關部門全面調查事件。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

香港男團MIRROR演唱會發生重大意外，28日表演途中有一面大銀幕突然墜落，當場砸在其中一位舞者頭上，銀幕倒下後又壓到另外一人，造成2人受傷送醫。對此，香港行政長官李家超29日凌晨發布聲明，表示對於意外感到非常震驚，目前已指示相關部門全面調查事件。

MIRROR演唱會發生意外後，香港特首李家超29日凌晨發布聲明，「我對事故感到震驚。我向傷者致以慰問，希望他們早日康復」、「我已聯絡文化體育及旅遊局局長，指示康樂及文化事務署聯同相關部門全面調查事件，並檢視同類表演活動的安全要求，以保障表演者、工作人員及公眾安全」。

香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄也對事故非常關注，已要求康樂及文化事務署成立一個由助理署長統籌的小組，聯同勞工處及有關人士調查意外成因以及作出跟進工作，

▲MIRROR演唱會發生大銀幕掉落砸人意外。（圖／翻攝自推特）

▲MIRROR演唱會發生大銀幕掉落砸中舞者的重大意外。（圖／翻攝自推特）

據悉，康樂及文化事務署及勞工處27日才因為MIRROR演唱會發生藝人摔下舞台，聯絡演唱會主辦機構，要求主辦機構檢視舞台情況及改善，沒想到28日又發生意外。由於28日的事故，港府已指示MIRROR演唱會暫停舉行，直到舞台結構證實安全。

銀幕掉落前，MIRROR成員Anson Lo、Edan正在表演雙人歌曲，站在舞台中央跟其他舞者一起熱舞，過程中懸在天花板上的一塊大銀幕突然搖晃，接著一眨眼間就鬆脫掉落，而底下的舞者沒能及時察覺，其中一人當場被掉下來的銀幕砸中頭部，銀幕倒下時又壓倒另一名舞者，嚇得全場觀眾恐慌尖叫，演唱會也緊急喊卡。

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