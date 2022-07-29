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台北畫刊七月號踩點最萌咖啡廳！仿若魔法結界踏進去就待整天

▲貓中途,台北畫刊,貓食光,街貓友善照顧行動方案。（圖／翻攝自影片）

▲即新聞小編小孟收到台北畫刊邀請，來到一間超療癒的貓咪中途咖啡廳！（影／ETtoday、圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

好不容易擺脫一整週的工作壓力，週末假日當然要來去咖啡廳放空享受拍美照，這也是都會生活中最常見的休閒活動，咖啡廳一間接著一間開，各種主題、風格應有盡有，這次即新聞小編小孟就收到台北畫刊邀請，來到一間特色十足的咖啡廳，結果一踏進咖啡廳，看到店內張貼的工讀生海報，竟然全部都是貓貓！原來這是一間貓中途咖啡廳，小孟馬上就萌到受不了！

▲貓中途,台北畫刊,貓食光,街貓友善照顧行動方案。（圖／翻攝自影片）

「貓食光」是一間貓咪中途咖啡廳，提供咖啡輕食以及藝術空間，當然，還有擼不完的貓貓，親人呆萌的模樣，讓人一不小心就待上一整天，不過這裡的貓貓其實都是「貓食光」創辦人Tommy跟尹訢救援回來的街貓。喜愛動物，一直都有在做中途跟送養的兩人，原本都在自己的住家照顧浪貓們，為了想要給貓貓們更大的空間、更便利的生活環境，決定開設一間貓咪中途咖啡廳，除了可以收容更多貓咪，也可以透過咖啡廳的收益，幫助更多需要幫助的浪浪們。

▲貓中途,台北畫刊,貓食光,街貓友善照顧行動方案。（圖／翻攝自影片）

為了讓貓咪們有舒適的活動空間，店內準備了許多貓咪的生活用品，也規劃救援回來需要的隔離空間，空間內有完整的垂直空間、躲藏空間，讓不同性格的貓咪都可以安心生活，打理一間這樣的咖啡廳，Tommy坦言「很燒錢」，無論是空間規劃或是醫療支出，都佔了相當大的比例，尤其是店內中途的貓咪數量不少，每每有狀況需要治療，都是一筆可觀的花費。

▲貓中途,台北畫刊,貓食光,街貓友善照顧行動方案。（圖／翻攝自影片）

▲貓中途,台北畫刊,貓食光,街貓友善照顧行動方案。（圖／翻攝自影片）

尹訢分享店內的「饅頭」就是他們救援回來的，帶去醫院檢查後發現饅頭有腎臟疾病，而身上的毛也被剃得亂七八糟，他們猜測應該是遭到棄養，不過卻掃不到晶片，也讓尹訢相當感概：「可能會有些不負責任的飼主，覺得自己無法負擔這麼高昂的醫療費用，所以就發生棄養的情況。」饅頭剛到店裡的時候比較緊張，需要時間漸漸適應環境。尹訢也說明，每隻貓都有自己的個性，所以他們在客人來店時也都會對店內的貓貓們做基本介紹，也會提醒跟貓咪互動的注意事項。Tommy補充：「其實有些時候貓咪是因為害怕才會作出威嚇動作，也有很多一開始很兇的貓咪，經過每天的相處之後也變得非常親人。

▲貓中途,台北畫刊,貓食光,街貓友善照顧行動方案。（圖／翻攝自影片）

在中途浪浪的過程中，也遇過認養人因為跟他們認養浪浪後，而投入照顧浪浪的行列：「上班途中看到一隻狗狗慌慌張張的樣子，我就誘捕了牠，但是牠沒有晶片，短暫中途之後找到認養人，認養人因為認養了這隻狗狗，漸漸地也開始關心自己周遭的浪浪。」尹訢分享。投身貓中途，經常就會「越陷越深」，因為希望可以讓更多浪浪獲得幸福的家，所以就算燒錢、疲累，兩人仍舊帶著滿滿的愛，讓貓貓們在找到家之前，能安心舒適地生活。

▲貓中途,台北畫刊,貓食光,街貓友善照顧行動方案。（圖／翻攝自影片）

▲貓中途,台北畫刊,貓食光,街貓友善照顧行動方案。（圖／翻攝自影片）

近年來中途之家越來越多，關心浪浪的人也變多了，政府部門亦提供了相關資源，台北市政府持續推動「街貓友善照顧行動方案」，告訴你如果發現街貓該怎麼做，也提供絕育補助計畫⋯⋯等，只要上網就能輕鬆查詢到相關資料，為了讓生命教育及早紮根，台北市動物保護處也持續推動「校園犬貓專區認養計畫」，推廣以認養代替購買、絕育代替撲殺的理念，更體驗出每一個生命都值得擁有幸福的核心價值。

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