預習下半年度派對時尚　整座城市都是伸展台！

▲台北，處處都能成為服裝、運動、藝術等的展演空間，下半年度提前做好準備迎接每一個精彩時刻。（圖／台北畫刊提供，下同）

生活中心／綜合報導

整座城市都是時尚展間！台北，處處都能成為服裝、運動、藝術等的展演空間，這座迷人且具有魅力的城市，讓人目不轉睛，在眾多慶典派對的下半年度，提前做好準備，迎接這座城市的每一個精彩時刻！

▲台北的過去與未來，藝術不再抽象，而是跟民眾生活習習相關。

展演不分時空 天馬行空實現為真

走在富含文化底蘊的台北街道，身旁林立走在尖端的時尚服裝店，耳邊傳來運動賽事的加油吶喊，台北成為藝術家、運動員們的大型展場。映入眼簾更有展現力與美的藝術之魂。本期封面故事「實況台北」，帶領人們探索藝術展演如何走進台北的街頭與生活，2016年台北白晝之夜在街角亮起了燈，透過線上、線下的結合，民眾在展覽中彷彿能看到台北的過去與未來，藝術不再抽象，而是跟民眾生活習習相關。

▲不論是展演還是賽事，台北皆轉化為大型的潮流實況現場。

台北也是座熱愛運動的城市，場場精彩刺激的比賽充分滿足沸騰亢奮的心；而台北時裝週在城市裡撥下時尚的種子，結合在地與創新展演元素，更是指標性的展演。

不論是展演還是賽事，皆將這座城市轉化為大型的潮流實況現場，且讓《台北畫刊》用三個視角，帶你了解台北的每刻精彩。

推薦本期畫刊–「從藝術展演 體驗城市文化底蘊」＆「從運動賽事 感受在地熱情活力」 ＆「從服裝走秀 發掘都會時尚魅力」

▲藝術治療引領現代都會忙碌的人們獲得新能量。

訴說無法說出口的話 創作治癒內心

在五光十色的繁華城市，不少人心中藏著難以說出口的言語，透過手中的創作讓心可以有個管道暫且放下，藝術治療引領現代都會忙碌的人們，有了傾聽心靈、訴說內心話的管道，敞開「心」獲得「新」生活，用藝術治癒的力量獲得新能量！

推薦本期畫刊–「發揮創作的療癒力—藝術治療師」

▲看看台北街頭獨特的服飾、髮型店，在下半年度的派對慶典中亮麗現身。

下半年度派對預習 打造專屬個人的時尚風範

充滿慶典派對的下半年將來臨，準備好打造屬於自己的風格時尚了嗎?從一件不同的單品點綴出不一樣的生活趣味，在不同場合間展現合宜的時尚風範，或是看看台北街頭獨特的服飾、髮型店，下半年的時髦有跡可循，讓自己亮麗現身！

推薦本期畫刊–「服裝造型師關婷玉：運用服飾營造不同的生活情趣」＆「打開城市派對衣箱」

▲台北市正從生活中一步步落實做起，淨零綠生活得以實現，達成永續目標。

城市的美好 永續零碳邁向未來

為面對全球氣候變遷，並達成2050淨零排放目標，需要政府、企業、民間一同協力合作。看看台北市如何推動再生能源、低碳交通等，從生活中一步步落實做起，淨零綠生活得以實現，達成永續目標。

推薦本期畫刊–「推廣綠能使用 打造更永續的地球」＆「台北淨零排放行動」＆「打造宜居永續的零碳城市」



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