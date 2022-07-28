蘇貞昌生日接見日本訪團　日眾議員笑稱來不及準備禮物

▲行政院長蘇貞昌接見「思考日本安全保障議員之會」訪團。（圖／取自直播畫面）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌28日下午接見「思考日本安全保障議員之會」訪團，值得一提的是，眾議員石破茂致詞時爆料今天是蘇貞昌的生日，「非常抱歉剛剛才發現，來不及準備花束來聊表心意，生日快樂」。蘇則回，10年前他到自民黨拜訪 ，當天也是石破茂生日，「那天我也沒帶禮物去，今天你沒帶禮物來，也是剛好而已」。

蘇貞昌也藉著致詞機會表示，對於安倍晉三的過世深感弔念，尤其安倍不論在任、卸任，都特別重視台日兩國之間的關係，並且做出許多努力，我們一直都認為是最好的朋友，要特別表示對安倍前首相的弔念、敬意和感謝。

蘇貞昌說，台灣、日本兩國地理位置相近、國情相同，同樣堅持自由民主人權價值，而且兩國之間的人民彼此是最友善、最親近，打開地圖，在兩國之間國民可以看到互動往來，歷次民調彼此都對對方有最深的善意跟好感。

蘇貞昌指出，兩國之間的貿易、各方面互動，都占極大的份量，在發生天災或任何狀況，兩國不但政府彼此互助關切，人民也表示最大的善意，這是在全世界國與國之間，最難得的現象。

接著蘇貞昌也回憶，上一次以民進黨主席身分拜訪自民黨時，特別提到日本的經濟貿易、甚至安保政策，一定要把台灣納入，這種遠見，看看今天的世界局勢，特別趕到對石破茂議員的遠見表示佩服。

「10年的時間看到中國武力不斷擴張。」蘇貞昌說，中國各種軍艦、飛機不斷擾台，對於台海穩定已是嚴重迫害，且中國艦隊不斷穿過宮古海峽、在西太平洋活動，也在南海島嶼擴建機場，整個東海、日本海都可以看出，台海周邊以及西太平洋、印太地區的穩定已經受到中國武力擴張的嚴重破壞。

蘇貞昌也引述安倍晉三曾說過的「台灣有事、日本有事」，強調看到中國對外宣布台海是內海，而日本經貿動線跟台灣海峽有關，台日之間不只是理念相同，安全各方面相關，彼此之間的經貿活動也是互惠互補。

蘇貞昌說，台積電前往日本設廠，都更加深彼此經貿合作；台灣半導體在世界供應鏈具重要地位，中國對台的武力攻擊不只是破壞區域和平穩定，更是對世界供應鏈的破壞，今天貴團來訪，不只是安全問題也是經貿間的問題，更也是彰顯台日經貿問題。

石破茂致詞時爆料，「今天是蘇貞昌生日」，坦言非常抱歉，因為剛剛才發現，至少要準備花束給院長聊表心意。蘇貞昌則回應，石破茂先生不用客氣，因為將近10年前、2013年2月4日拜訪自民黨，當時擔任自民黨幹事長的石破茂當天也是生日，「那天我也沒帶禮物，你今天沒帶禮物是剛好」。