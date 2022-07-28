T1職籃攜手台灣運彩偏鄉運動紮根　球星現身嘉義布袋新塭

▲▼T1 Wish希望列車開進新塭國小 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

T1職籃聯盟攜手台灣運彩做公益，秉持回饋精神，在季外推出一系列「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，以「偏鄉希望列車」和「基層籃球回饋」為主軸前進偏鄉送愛心，28日列車開進嘉義縣布袋鎮新塭國小，為全台巡迴第3站，縣長翁章梁、台灣運彩長官、職籃T1聯盟錢薇娟會長及球星陳靖寰、呂濟而等人前往與小球員互動，致贈籃球與球衣，並教導傳球、上籃等動作，孩子們認真投入，為偏鄉注入動能。

新塭國小籃球隊在110年成立短短一年內，挑戰全國賽並獲得全國第五名佳績，翁章梁說，很幸運新塭國小是希望列車的其中一站，小朋友們難得有機會與職籃明星互動，這樣的經歷一定一輩子永遠會記得，尤其他們對籃球有熱情，又近距離與明星互動，對他們的籃球路一定有正面幫助。

錢薇娟指出，T1聯盟在去年疫情最嚴重時成立，成立之初的理念就是希望不只是做職業運動的聯盟，更要取之社會、用之社會，也找到更多熱愛運動、熱愛籃球的人才。

錢薇娟說，今年希望列車設定3縣市宜蘭、花蓮、嘉義，一路下來發現很多偏鄉資源稀少很辛苦，台灣雖很小但很多地方不曾去過，謝謝翁縣長支持讓他們真正深入在地，今年是T1第一年，希望第二年到更多地方投入更多資源。