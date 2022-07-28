更生人阿凱化身正能量講師　勉勵「學弟妹」積極就業接軌社會

▲更生人阿凱受邀到南投當講師，勉勵眾人不要放棄希望，好好就業才能讓生活安定。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／南投報導

更生人張登凱（阿凱）出獄後改過向上，不僅順利進入東森集團旗下「熊媽媽買菜網」工作滿一年，他也積極力行公益分享愛，今(7/28)以「學長」身分，受邀到南投擔任講師，分享自己一路從青春期叛逆入獄，最後洗心革面並透過「總裁大哥」王令麟的幫助順路就業、賦歸社會的心路歷程，勉勵更生人把握機會，不要放棄希望。

▲阿凱在《熊媽媽買菜網》順利就業超過一年，並開始手心向下幫助弱勢團體。

「今天來當講師分享經驗，對我來說是一種肯定，證實有準備、有努力就會被看見。」阿凱年輕時因為毒品入獄，面對17年刑期也曾對人生感到茫然，然而在獄中重新反省人生、積極向學，並獲東森集團總裁王令麟賞識，出獄後進入生鮮電商《熊媽媽買菜網》工作，至今已穩定就業超過一年。

阿凱在講座現場分享，入獄讓他痛定思痛、認真反省，在獄中補齊了國、高中學歷，也考取堆高機和照護執照，最近還拿到了食安品管合格證書等，不斷進修就業相關技能提升自我，他也分享一些實用的學習管道，期許「學弟妹」好好把握機會並勇於接受人生的挑戰。

▲阿凱與社會工作師梁育慈互動分享，鼓勵聽眾不要放棄希望。

阿凱相當感念出獄時獲得王令麟幫助，才有機會好好安頓自己，為重新進入職場做足準備，因此他很希望回過頭幫助更多和他一樣有心想改變的更生人。近期積極參與各項活動就是希望推動企業釋出善意，提供更生人就業機會，他鼓勵受刑人在監獄服刑期間就要開始參與獄中就業輔導，並存錢為回歸社會做長期打算。阿凱說：「穩定的就業對更生人而言非常重要，有了穩定良好的工作環境，心才會比較安定，感覺人生還有希望」。

▲阿凱每個月持續做公益，並號召許多周遭同事、親友一起投入，也笑稱自己是「正能量萬歲」的公益吉祥物。(圖／阿凱提供)

近期東森集團也透過更保會桃園分會轉介，協助另一位更生人到東森購物物流部門就業，阿凱說大企業有良好的福利且高穩定性，對他們而言就像人生庇護所，先有穩定的環境及收入才能讓更生人安心規劃下一步，也才有餘力再做其他好事，幫助他人。

▲阿凱把王令麟當榜樣，身體力行做公益累積了滿手的感謝狀。

一改過去叛逆不羈的形象，如今的阿凱加入滿滿正能量的社群團體，一群人以幫助他人為樂，到處為弱勢團體募物資、找資源，實現他出獄時發願要回饋社會的想法，他還把第一次拿到的年終獎金捐作公益，阿凱說：「『總裁大哥』多年來做了很多公益，而且也很關心更生人的發展，是我的榜樣，所以我也想跟隨他的腳步，多做善事幫助更多人」。