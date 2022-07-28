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遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對台大國發所論文抄襲案，關鍵人物余正煌委任律師28日出面指控，「林智堅所謂的原創，你便不是抄襲余先生，也是抄襲其他學者」。林智堅競辦發言人黃韋鈞則再度重申，林智堅論文發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，已公開提出經台北地方法院所屬公證人所公證之證據，另28日上午也具體列舉三項論文內文事證，證明自己的沒有抄襲。

黃韋鈞說明，24日林智堅已公開提出經台北地方法院所屬公證人所公證之證據，今上午列出論文內文事證，證明自己的論文符合寫作邏輯，沒有抄襲。林智堅從頭到尾都在為自己的清白辯護，說明自己的論文為原創，從未指控任何人抄襲。

黃韋鈞也強調，林智堅市長始終坦然面對檢視，但由於社科院院長蘇宏達「未審先判」之言論已顯示其心證早受污染，依法應迴避擔任學倫會召集人一職。無奈台大學倫會並未依《行政程序法》第三十三條要求蘇宏達迴避，未來律師團也會在收到公文後提出覆決，期盼台大學倫會能依「先程序後實體」之原則，化解外界對於學倫會之疑慮，回歸學術專業，以期進行公正、公平之審理。

對於究竟誰抄誰，余正煌委任律師曾威凱稍早於記者會公開兩人論文，指出余先生的段落有括號寫引註，說這段話不是自己的、而是別人研究的成果，但林智堅沒有，「假設是余先生抄襲林智堅的論文，他怎麼會知道這兩段文字其實不是林智堅原創，而是別的學者的研究成果嗎？」

曾威凱表示，林智堅所謂的原創，即便不是抄襲余先生，也是抄襲其他學者，余先生把他該說明的部分，已經跟委員會做清楚交代，希望林智堅趕快把他的證據提出，相信事情很快就會有結果。

余正煌委任律師張祐齊表示，余正煌說從來沒看過林智堅的論文，並不知道他寫什麼、完成什麼，但到現在余正煌都沒去看過，他也懶得去看。

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