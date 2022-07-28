　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭寶清肯定余正煌勇氣　「涉嫌抄襲論文者應出面接受調查」

▲▼民進黨前立委鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

▲民進黨前立委鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

記者杜冠霖／台北報導

林智堅論文案延燒，27日也提出6千字長文自清。但究竟誰抄誰，余正煌委任律師27日開記者會大動作反擊林智堅陣營說法，對此，前民進黨立委鄭寶清表示，肯定余正煌先生的勇氣，面對問題說清楚、講明白，也呼籲各政黨不要再開抄襲論文記者會，還給台灣大學、中華大學、更乾淨的空間審查，「涉嫌抄襲論文者，也要有勇氣出席接受調查！」

對於余正煌律師大動作開記者會反擊，鄭寶清指出，肯定余正煌先生的勇氣，面對問題說清楚、講明白。也呼籲，各政黨不要再開抄襲論文記者會，「還給台灣大學、中華大學、更乾淨的空間審查！」

鄭寶清表示，抄襲不是政治問題，而是學術問題，更是道德是非的價值。政治不要霸凌學術，也呼籲國民黨停止考察調查，避免政治給予大學過多壓力，「涉嫌抄襲論文者，也要有勇氣在學術倫理的規範下，出席接受調查，而不是透過開記者會說明！」

對於論文案，余正煌委任律師曾威凱表示，大家可以想像要寫出兩段完全相同的文字機率是零，這姑且不論，現在各說各話，但余先生的段落有括號寫引註，說這段話不是自己的、而是別人研究的成果，假設是余先生抄襲林智堅的論文，他怎麼會知道這兩段文字其實不是林智堅原創，而是別的學者的研究成果嗎？根本不可能。

曾威凱表示，到底林智堅所謂的原創，你即便不是抄襲余先生，也是抄襲兩位學者，余先生該把他說明的部分，已經跟委員會做清楚交代，希望林智堅趕快把他的證據提出，相信事情很快就會有結果。

余正煌委任律師張祐齊表示，余正煌說從來沒看過林智堅的論文，並不知道他寫什麼、完成什麼，但到現在余正煌都沒去看過，他也懶得去看。

余正煌委任律師曾威凱指出，林智堅一直強調「原創」，但他的說法在政治上是原創，在學術上絕對不是原創，抄襲就是抄襲。

林智堅委任律師黃帝穎及其競辦發言人黃韋鈞今天赴民進黨中央黨部舉行記者會。黃韋鈞提出3點說法，強調林智堅碩論合寫作邏輯，包括使用第一人稱寫作「我們進一步追問」來談民調如何進行，這是因為該民調是出自競選團隊，使用第一人稱較符合邏輯，但在余正煌的文章中一樣使用「我們」，然而該民調並非他得到的第一手資料，而是林智堅所提供的資料，在這裡使用「我們」就會很奇怪。

黃韋鈞指出，第二個部分則是林智堅碩論的研究架構符合寫作邏輯，例如文中把「棄保」蔡仁堅的民調數據，作為研究依變項，以證明三腳督現象，對比余正煌的研究架構並沒有設定依變項，卻仍有依變項的段落，顯得比較突兀一點。

黃韋鈞表示，第三個部分是林智堅碩論的研究變數合乎寫作邏輯，例如林智堅在文中假設選民會因為高學歷支持蔡仁堅，但使用同樣數據的余正煌則假設選民會支持林智堅，這就不太符合前文所述，高學歷的選民會支持高學歷的候選人，前後邏輯相反。

另對於余正煌發表聲明強調沒有抄襲，黃韋鈞表示，其說法與林智堅方說法是相符合的，包括陳明通也說兩人在論文寫作上沒有抄襲的犯意，之所以會相似，是因為陳明通的教學和指導論文寫作的方式，「我們從頭到尾沒有指責余先生抄襲，反而是國民黨甚至直接向台大提出檢舉」。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光
20多歲時尚妹吃霸王餐！　大嗑文華東方2.7萬付不出開溜
托嬰中心3月大女嬰呼吸中止　缺氧30分鐘死亡
剝皮店海削酒客賺千萬！清一色女大生　紅牌兼賣原味內褲月收10
快訊／潤泰雙雄改會計計算方式！　採公允價值
快訊／偷拍性愛片！　陸軍航特部少校遭憲警入營拘提
快訊／午後雷雨來了！　6縣市「大雨特報」
快訊／柯以柔終於離婚成功！　等4年半「配偶欄空了」
擔心上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

銓敘部修正公保失能給付標準　刪除女性生殖失能年齡限制

鄭寶清肯定余正煌勇氣　「涉嫌抄襲論文者應出面接受調查」

柯志恩批城中城、恩恩案媒體雙標　李雨蓁反轟：不問是非的護航

專技人員高考7月30日起登場　中醫師考試明年採電腦化測試

張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來...親友以為太會買

是否擔心頂頭上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

謝國樑首發教育政見　導入新教學方法、閒置校舍4大創新變身

矢板明夫預言「裴洛西會訪台」　直言：來不來對台灣都是加分

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

銓敘部修正公保失能給付標準　刪除女性生殖失能年齡限制

鄭寶清肯定余正煌勇氣　「涉嫌抄襲論文者應出面接受調查」

柯志恩批城中城、恩恩案媒體雙標　李雨蓁反轟：不問是非的護航

專技人員高考7月30日起登場　中醫師考試明年採電腦化測試

張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來...親友以為太會買

是否擔心頂頭上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

謝國樑首發教育政見　導入新教學方法、閒置校舍4大創新變身

矢板明夫預言「裴洛西會訪台」　直言：來不來對台灣都是加分

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

先探／威盛集團火力四射

科技跌勢尾聲？分批佈局AI科技好時機！

跟綠色說再見！　雪碧將全面改成「透明瓶身」　背後原因曝光

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光：須搭配復健追蹤

新竹球場害林哲瑄肩傷開刀　改善小組今拍板4大改善方向

楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

快訊／蘇煥智要選台北市長！　2022首都之戰5人要搶位

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

「民進黨再過2週真的完蛋」　前綠委曝余正煌聲明衝擊

快訊／潘懷宗詐領助理費今解職　陳賢蔚遞補

快訊／余正煌：到現在都沒看過林智堅論文　不知道他寫什麼也懶得去看

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

竹市民調林耕仁26%領先　勝負關鍵曝

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

快訊／到底誰抄誰？　林智堅競辦曝3證據：絕對是原創

林靜儀遭爆4個月還490萬房貸　無奈吐內幕

雙城論壇95萬柯文哲買單？　陳佩琪亮出自家存款：放桌上有需要隨時拿

對陳時中也失望！呱吉嘆「職業道德」遇到長輩與選票都會轉彎

更多熱門

相關新聞

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

針對台大國發所論文抄襲案，關鍵人物余正煌委任律師28日出面指控，「林智堅所謂的原創，你便不是抄襲余先生，也是抄襲其他學者」。林智堅競辦發言人黃韋鈞則再度重申，林智堅論文發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，已公開提出經台北地方法院所屬公證人所公證之證據，另28日上午也具體列舉三項論文內文事證，證明自己的沒有抄襲。

是否擔心頂頭上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

是否擔心頂頭上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

藍議員為球員抱屈　頻喊「林智堅」、「林智瑄」就是沒叫對「林哲瑄」

藍議員為球員抱屈　頻喊「林智堅」、「林智瑄」就是沒叫對「林哲瑄」

快訊／到底誰抄誰？　余正煌：我的論文有引註、林智堅沒有

快訊／到底誰抄誰？　余正煌：我的論文有引註、林智堅沒有

關鍵字：

鄭寶清余正煌林智堅論文台大

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面