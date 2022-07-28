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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員為球員抱屈　頻喊「林智堅」、「林智瑄」就是沒叫對「林哲瑄」

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅近日遭「論文門」與「球場門」兩爭議夾擊，其中斥資12億的新竹棒球場遭外界痛批瑕疵多，導致富邦悍將外野手林哲瑄與多位職棒球員受傷。國民黨28日上午召開「愛棒球，讓棒球回歸專業」記者會，沒想到與會的桃園市議員梁為超，不斷將林哲瑄與林智堅名字講混，屢屢說出「林智瑄」、「林智堅」，就是沒講對「林哲瑄」。

▲▼國民黨召開記者會聲援林哲瑄。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨召開記者會聲援林哲瑄。（圖／記者崔至雲攝）

今年邁入合約年的富邦悍將外野手林哲瑄，23日在新竹棒球場交手味全龍，因撲接飛球而受傷退場，經過核磁共振檢查後，發現左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，綜合所有醫療意見並和哲瑄本人、防護團隊與球團共同評估後，決定將安排開刀手術修補， 保守預估約8個月的恢復期，今年球季等同報銷。

梁為超在記者會中表示，針對新竹球場造成球員受傷事件，「林智瑄」（指林智堅）只表達自己願意賠償醫療與復健費，球團也認為只有自費的部分要林智堅賠償，但球員受傷、球團損失將近600萬，對「林智堅」（指林哲瑄）個人而言，今年沒有賽事，獎金也報銷。

梁為超補充，對「林智瑄」（指林哲瑄）而言，今年沒有比賽，明年的薪水也會受到影響，獎金、薪水林智堅要負責嗎？明年的經典賽「林智瑄」（指林哲瑄）可不可以參加？未來「林智瑄」（指林哲瑄）在選手的生涯大受影響，全都是因為新竹棒球場未驗收造成球員受傷。

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