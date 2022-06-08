掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

▲桃園市警察局長許錫榮7日視察轄區內「棋牌社」、「麻將協會」等合法申請卻非法賭博場所進行臨檢勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市內有合法商業登記「棋牌社」或「麻將協會」之名，卻私下進行非法賭博等「掛羊頭賣狗肉」藉此謀取暴利行為，桃園市警局7日晚間進行專案臨檢，由新上任局長許錫榮帶隊，展現警方強力執法決心。

桃園警分局指出，為防止賭博類場所成為治安死角，警方加強查緝非法賭博，以淨化轄內治安，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為，昨（7）日晚間規劃專案臨檢勤務，針對轄區內「棋牌社」、「麻將協會」等場所，加強臨檢與周邊區域道路攔檢勤務。

甫上任的新任警察局長許錫榮在副局長顏旺盛、刑大大隊長唐嘉仁陪同下到桃園警分局大禮堂參加勤前教育，除勉勵同仁勇於任事與執勤辛勞，特別提醒大家應重視內部團結合作與執勤安全，才能勝任繁重治安維護工作，隨後到轄區臨檢處所實地視察，展現警方強力執法決心。

桃園警方呼籲，賭博場所為治安顧慮源頭之一，危害社會治安至鉅，有不法人士切勿假借牌技交流名目，卻私下從事不法賭博行為，警方將持續全力掃蕩各類賭場之不法行為，展現淨化社會治安與杜絕賭博歪風之決心，強力掃蕩不法情事。警方也要求業者需加強自律管理，協助約束客人失序行為，遇有違法滋事情況，立即依照「三不得，兩通報」原則，通知警方到場處理，以維護社會秩序。

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