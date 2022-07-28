蔡英文臨時取消出席中職明星賽　他曝2大風險：林智堅應到場致歉





▲富邦悍將林哲瑄於新竹棒球場撲壘時造成左肩關節唇破裂，恐整季報銷。（圖／富邦悍將提供）

記者羅婉庭／台北報導

新竹棒球場造成數名職棒球員受傷，其中富邦悍將外野手林哲瑄左肩關節唇破裂，恐整季報銷，總統蔡英文則臨時取消出席中職明星賽的行程。對此，新北市議員參選人林鼎超指出，若蔡英文行程照就將面臨兩大風險，且建議新竹市前市長林智堅到明星賽現場，向球團、球迷道歉。

蔡英文原本預定7月31日下午前往台中洲際棒球場，出席「2022台灣精品中華職棒明星對抗賽」，並參加台灣棒球名人堂協會與中華職棒合作，共同舉辦明星賽與「入堂」的授證儀式。不過總統府26日對外通知取消行程。

林鼎超對此表示，雖總統府沒說明取消原因，明顯就是為了避開球場爭議，逼得總統臨時更改行程，雖然蔡英文無法出席，但其實他對總統的神隱完全不意外，因為沒事剪綵、有事就一定神隱，但對於曾經說過，「如政府聽不見民意，可以拍桌子」的蔡英文來說，真是格外諷刺。

林鼎超認為，蔡英文取消這個行程是對的，否則她將面對兩大變數：包括憤怒的球迷，因為蔡英文最愛的「小英男孩」林智堅，蓋出一個會讓職業球員受傷的球場，而且受傷的是富邦悍將的隊長林哲瑄，這樣的憤怒，對於球迷來說，真的無處可以發洩，蔡英文如果出現，確實會多了很多風險。

林鼎超指出，至於十分無奈的球團，對於富邦悍將來說，真的是敢怒不敢言，總統府可能會擔心合照時，球員會出現不悅的表情，就像新竹市代理市長陳章賢去看球員時，大家臉上真的是充滿無奈。雖然蔡英文取消了行程，但林智堅，他應該藉著中職明星對抗賽的時間，好好跟向林哲瑄、富邦悍將及所有台灣球迷深深地鞠躬道歉。