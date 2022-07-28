夜間抓螃蟹「男友沒戴安全帽」被攔查　妙齡女緊握這一包慘了

▲台南一妙齡女和朋友相約抓螃蟹，因朋友沒戴安全帽被員警攔下，員警一查，發現她是毒品通緝犯，而且手上就握有一包毒品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南一鄭姓女子在晚上被邱姓男友人載去海邊抓螃蟹，因為邱男沒戴安全帽，半路就被巡邏員警攔下，結果在核對身分時，發現鄭女竟是毒品通緝犯，且一臉緊張兮兮、手掌緊握，原來她手心有一包安非他命，警方連忙將鄭女上銬，帶回局內偵辦。

鄭女於27日夜間21時許，坐在邱男機車後座，2人相約要去茄萣捉螃蟹，行經中西區金華路與友愛街口時，因邱男未戴安全帽，被第二分局長樂所員警攔下盤檢。結果發現鄭女因涉嫌毒品案，於今年1月份經台南地檢署發布通緝在逃，在員警實施逮捕上銬時，發現她手掌緊握、神情非常緊張，在申斥配合時，又發現她手中藏握1包第二級安非他毒品0.4公克，經帶回經實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依涉嫌毒品危害防制條例調查，併同通緝部分解送歸案。

第二分局長樂所所長施明昌於27日晚間巡邏行經中西區金華路與友愛街口時，發現1部機車駕駛人未戴安全帽即上前攔檢。原來邱姓駕駛載乘鄭女，2人準備前往高雄茄萣捕捉螃蟹，在員警逐一核對身分時，赫然發現附載之鄭女於今年1月份因涉嫌毒品案件為檢察署發布通緝在逃，期間因逃離住居地而四處尋求朋友收留，或租住旅館來躲避查緝；在員警上銬逮捕時，又在其緊握手掌中發現1包第二級安非他毒品0.4公克，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依涉嫌毒品危害防制條例調查送辦；而邱男駕駛未戴安全帽的違規行為也被員警開單。

第二分局提醒民眾，騎乘機車務必要將安全帽戴好，安全帽「有戴一定有保佑」，對自身之道路交通安全切不可輕忽。