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全球猴痘病例激增　譚德塞：男同志減少性伴侶人數

▲▼譚德塞獲唯一提名指定為下屆WHO秘書長候選人，感到非常激動。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞呼籲，時值猴痘全球擴散時刻，男同志應減少性伴侶數量。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦27日綜合外電報導

在全球猴痘病例激增之際，大部分確診者為男男性行為者，世界衛生組織（WHO）今天呼籲，男同志及雙性戀男性應減少性伴侶人數。

法新社報導，新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）上週發表的研究發現，有98%的猴痘確診者為男同志或雙性戀男性，有95%的病例是經由性行為傳播。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天告訴記者，保護自己免於猴痘感染的最佳辦法是「降低接觸風險」。

他指出：「此時此刻，對於男男性行為者而言，應該做的包括減少你們的性伴侶數量，重新考慮與新伴侶的性行為，並且與任何新伴侶交換聯繫資料，以便在必要時得以進行後續追蹤。」

譚德塞指出，全球已有78個國家向世衛通報猴痘確診病例，累計逾1萬8000例，有70%的病例據通報發生在歐洲，有25%在美洲。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網路公布的數據顯示，截至7月25日，全美已通報3846起猴痘確診或疑似病例。

據統計，美國已成為全球猴痘病例數最多的國家，其次是德國2352例，以及英國2208例。

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