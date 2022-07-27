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防歧視再度上演　紐約籲世衛重新命名猴痘

▲▼ 電子顯微鏡影像顯示，左側為成熟橢圓形猴痘病毒顆粒，右側為新月型與球形顆粒的未成熟病毒粒子。（圖／路透）

▲紐約呼籲WHO重新命名猴痘，避免歧視。（圖／路透）

文／中央社

美國紐約市今天籲請世界衛生組織（WHO）重新命名猴痘病毒，防止患者因為擔心被貼上負面標籤，從而延誤就醫治療。

世界衛生組織23日宣布，將猴痘列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。同時紐約市猴痘病例數持續上升，累計1092人感染，高於美國其他城市。

法新社報導，紐約市衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）今天在寫給世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信中表示：「我們越來越擔心有關『猴痘』的一些資訊，可能污名化某些本就弱勢的群體，造成毀滅性的影響。」

瓦桑在信中提到，世衛組織在上個月的記者會中，提議更改病毒名稱。

瓦桑提到，猴痘這樣的詞彙在令人痛苦不堪的種族主義歷史中，已與有色人種掛鉤。

瓦桑指出，猴痘實際上並非源於靈長類動物。他並提到愛滋病毒（HIV）流行初期的錯誤資訊曾帶來負面影響，以及美國前總統川普（Donald Trump）稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為「中國病毒」加劇對亞裔的種族歧視。

瓦桑說：「繼續使用『猴痘』一詞描述當前的疫情，可能喚起這類有關種族主義和汙名的創傷，尤其是對黑人、其他有色人種及LGBTQIA+（同性戀、雙性戀、跨性別、疑性戀、雙性人及無性戀）族群而言。他們可能因此抗拒接受必要的醫治。」

猴痘長期在中非和西非流行。近期在歐洲和美國傳播，大多出現在和男性發生性行為的男性之間，不過其實任何人都有可能感染。

一旦感染猴痘，初期症狀可能包括發燒和疲勞，幾天後，皮膚可能病變出類似水疱、會痛的皮疹，症狀可能持續數週直到皮疹結痂脫落。

迄今為止，歐洲和美國沒有收到猴痘相關的死亡通報。

世界衛生組織昨天表示，今年的猴痘疫情已經蔓延至75個國家、感染超過1萬6000人。

猴痘和被消滅的天花（smallpox）病毒有關，紐約開放接種能預防猴痘的Jynneos天花疫苗，不過已施打的劑量有限，主要接種者為男同性戀及雙性戀男性。

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