猴痘疫情直撲亞洲！　專家曝「1關鍵問題」：確診數遲早會暴增

▲印度已出現4起猴痘確診病例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

猴痘數個月前從歐美地區開始流行，目前逐漸傳入亞太地區，包含日本、新加坡、台灣和泰國都已出現確診病例。根據美國CDC統計，全球至少有76個國家或地區出現超過1.9萬例猴痘確診，其中約有10多個新地點位於亞太地區。專家指出，亞洲病例暴增只是時間問題，「真正的問題是早期發現和監測系統、程序是否健全。」

根據CNN報導，美國疾病控制與管理中心（CDC）統計指出，目前全球至少有76個國家或地區，回報出現超過1.9萬例猴痘確診，絕大多數都在病毒的非流行區，其中十多個新地方位於亞太地區。

▲東京都政府26日證實，國內出現首例猴痘感染案例。（圖／路透）



杜克大學與新加坡國立大學疾病防範中心研究員Khoo Yoong Khean指出，雖然現在亞洲確診數仍低，但未來幾週的病例數可能會持續上升，「和新冠肺炎一樣，邊境和旅行限制並沒有真正阻止猴痘船破，只是延後了傳播，這種疾病會繼續在全球蔓延。」

Khoo Yoong Khean提到，歐美地區受到開放旅遊影響，猴痘病例迅速上升，而疫情在亞洲蔓延開來只是時間問題，「亞洲國家面臨的真正問題是早期發現和監測系統、程序是否健全，是否足以在出現陽性病例時即時處理。」

台灣已確認2例境外移入猴痘病例，首例個案為自德國入境的25歲本國籍男性，6月24日確診後進行負壓隔離治療，並於14日出院。第二例是赴美出差30多歲本國籍男性，返國入境自主通報疑似罹病，送醫確診，患者有出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況。

日本26日出現首例確診猴痘病患，患者是一名7月中從歐洲旅遊返國的東京居民，該名男子首先出現疲勞症狀，接著出現發燒、皮疹和頭痛，目前他正在醫院接受治療且情況穩定。日本政府也立刻為東京的第一線醫護人員接種疫苗，所有臨床的治療及預防措施也已經啟動。

▲美國紐約民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／路透）



泰國度假勝地普吉島在上週出現首例猴痘確診，患者是名27歲的外國籍旅客，而該名患者在得知確診後，竟立刻逃往柬埔寨，後來在首都金邊被拘留。柬埔寨目前已升高了健康警報，並加強了邊境檢查站的篩查；泰國則要求醫院對可能患者進行篩檢。

新加坡衛生部已確認國內出現10例猴痘確診，包含社區感染與境外病例。印度首都德里出現第4名猴痘患者，這名34歲男子因皮疹與發燒持續了兩週而入院；印度前3起病例則是來自南部喀拉拉邦，患者皆是來自阿聯酋的旅客。

世界衛生組織東南亞地區主任辛格（Poonam K. Singh）表示，東南亞爆發猴痘的風險不大，但很出現跨國傳播是有可能的，儘管在全球爆發的病例中，同性戀男性佔大多數，但不意味著這種病毒僅是靠性傳播，長時間的皮膚接觸也是有可能的。

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