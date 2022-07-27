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日本出現首例猴痘確診！30多歲男歐洲返國　1人匡列密接

▲▼日本東京,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本出現首例猴痘感染案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本出現首例猴痘病例，1名7月中從歐洲返國的30多歲男性確診，衛生單位經調查後，匡列了1名密切接觸者。目前日本政府的猴痘密切接觸者定義為「曾在1公尺內接觸的人」。當局也強調，由於該起猴痘病例與相關密接者都已經被鎖定，疫情繼續蔓延的可能性極低，民眾可以放心。

根據《富士新聞網》報導，東京都政府26日證實，國內出現首例猴痘感染案例，確診患者是一名住在東京的30多歲男性，他曾經前往歐洲，並在7月中回國，隨後確診。

據厚生勞動省的定義，猴痘感染案例的密切接觸者為曾在1公尺內有接觸，而該名感染案例也有1名接觸者被匡列。目前接觸者的居住地、年齡以及性別都未公開。東京都強調，首起猴痘個案的接觸者僅1人，且已被匡列，因此疫情繼續擴大的可能性極低。

▲▼ 猴痘,疫苗。（圖／路透）

▲全球已經有超過1萬例猴痘確診，各國也緊急訂購猴痘疫苗。（圖／路透）

東京都知事小池百合子表示，「如果有必要，也會要求該名接觸者住院接受治療。」不過截至目前為止，該名接觸者並未出現任何相關症狀，雖然還沒有進行核酸檢測，但是保健所將會每天持續對其進行健康觀察，直到8月15日。

厚生勞動省也統整出3種猴痘的可能傳染途徑，分別為「接觸患者的皮疹、體液或是血液」、「長時間飛沫接觸」以及「接觸寢具」等。世界衛生組織分析了1萬名猴痘患者的資料後發現，有超過98.8%都是男性，且幾乎是因為男男性接觸而被感染。

猴痘除了會出現皮疹外，也會伴隨著發燒、頭痛等症狀，但大多在2至4週就能自然痊癒。

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