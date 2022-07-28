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日本山口猴亂襲擊！0到80歲都受害　捕獲一隻公猴「火速安樂死」

記者柯沛辰／綜合報導

日本山口縣山口市近日頻傳猴群攻擊民眾，截至目前為止已有58人受傷，年齡層從0歲嬰兒到80歲長輩都有。為此，當地農業部門特別委託獵人，在26日傍晚以麻醉槍捕獲一隻4歲公猴，經目擊者證詞確認，這隻猴子曾有傷人紀錄，因此執行安樂死。

綜合日媒報導，山口市小郡地區的野生獼猴7月初開始襲擊當地民眾，截至27日一共有58人受害，所幸傷勢大多是輕微抓傷跟咬傷。有鑑於襲擊事件頻傳，當局委託獵人進行搜捕，26日在一所高中校園裡發現有公猴遊蕩，當即以麻醉槍捕獲。

當局發現，捕獲的猴子體重6.9公斤，身長49公分，研判是一隻4歲公猴，與目擊者描述大致相符，曾有傷人紀錄，因此執行安樂死。不過，即便捕獲一隻雄猴，襲擊案件仍接連不斷，因此當局將繼續搜捕行動，也呼籲民眾關緊門窗，提高警戒。

一名受害女童的母親指出，當時她在家中打掃，突然聽到女兒哭聲，轉頭查看，不料竟赫見猴子爬上床，還咬住女兒的腳，感覺試圖將人拖到外面。另一名受害男童的父親說，當時他放3歲兒子獨自在家中玩耍，結果一隻猴子不僅打開紗窗闖入，還騎到兒子身上猛抓。

當地民眾表示，猴子過往頂多偷食物、惡作劇，如今卻開始展開襲擊，行徑與往年大不相同。一名官員也說，短時間內發生如此頻繁的攻擊實屬罕見，起初只有婦孺受害，現在連成年男子、長者也成為襲擊目標。

▼日媒27日報導，官方已將捕獲的一隻公猴安樂死。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度,猴子。（圖／達志影像／美聯社）

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