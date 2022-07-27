日本電車「到站沒開門」直接開走！乘客上不了車　傻眼留月台

▲大阪地下鐵到站未開門。圖非當事列車。（圖／推特／Osaka Metro）

記者王佩翊／編譯

日本大阪地下鐵今里筋線的一輛列車26日晚間抵達瑞光四丁目車站後，由於工作人員的操作失誤，因此在停留於車站期間，都未將車門打開，導致在月台等車的旅客無法搭車，眼睜睜看著列車開走，自己則是被留在月台上。據悉，大阪地下鐵光是7月就已經發生2次類似事件，相關單位發表聲明道歉並強調，將會繼續加強基本操作的指導。

根據《每日新聞》報導，大阪地下鐵今里筋線一輛列車26日晚間6時左右，行經瑞光四丁目車站，但是到站後，卻沒有將列車車門打開，待出發時間到後，便直接繼續往井高野方向行駛。受此影響，當時至少有1名原定搭乘這班列車的乘客沒能搭到車，直接被丟包在月台上。

該名乘客最後只能搭乘5分鐘後抵達的下一班列車，然而整個過程現年52歲的駕駛員都沒有發現失誤，直到一名在第一節車廂的乘客，敲了駕駛室的門，並告知駕駛員上一站沒有開門，駕駛才發現失誤。據悉，當時車上約有30名乘客搭乘。

值得注意的是，大阪地下鐵長堀鶴見綠地線21日才發生同樣事件，短短2週就發生2次類似失誤，也讓外界質疑大阪地下鐵並未確實做好職前教育。對此，大阪地下鐵發表聲明稱，未來會加強駕駛員的基礎教育，防止類似事件再度發生。

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