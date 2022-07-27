日本88歲明仁上皇驚傳「右心衰竭」！宮內廳曝：出現胸水症狀

▲日本明仁上皇右心臟衰竭，目前正在服藥休養。右為美智子上皇后。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本明仁上皇自6月起經過多次檢查，發現胸腔內有胸水，7月24日進行精密的MRI檢查後，確診三尖瓣閉鎖不全，引發右心臟衰竭。宮內廳26日宣布相關診察結果並表示，明仁上皇6月底開始服藥，由於沒有自覺症狀，因此生活節奏並未改變，不過仍遵從醫囑，將散步的距離與時間縮短，同時避免激烈運動，而心臟衰竭的症狀也在逐漸改善。

根據《每日新聞》報導，宮內廳26日對外宣布，明仁上皇罹患右心臟衰竭。明仁上皇6月在健康檢查中查出胸水症狀，且在血液檢查中發現被視為是「心臟衰竭診斷指標」的BNP數值有上升趨勢，因此7月24日在東京大學醫院接受進一步MRI檢查，證實三尖瓣閉鎖不全，引發右心臟衰竭。所幸明仁上皇本人並沒有出現自覺症狀。

根據醫囑，明仁上皇從6月底開始服用去除胸水等體內水分的藥物，同時限制水分的攝取。另外，為了減少對心臟的負擔，也縮短了散步的距離與時間。宮內廳表示，目前胸水已逐漸減少，而BNP數值也有改善。

宮內廳進一步解釋，明仁上皇的右心臟衰竭是因為右心房與右心室之間的三尖瓣膜不全所致。通常流經全身後進入右心房的血液會被輸送至右心室，但是如果在兩者之間的三尖瓣膜無法完全閉合，血液就有可能逆流至右心房。

▲明仁上皇在醫院接受檢查的同日，美智子上皇后也接受了眼部手術。（圖／達志影像／美聯社）



明仁天皇2012年2月曾經在東京大學醫院接受心臟冠狀動脈繞道手術（CABG），但與這次的右心臟衰竭無關。心臟衰竭一共分為左心臟衰竭與右心臟衰竭，左心臟衰竭會導致肺部血液阻塞，引起意識混亂等問題，所幸明仁上皇的左心臟並未出現問題。

另一方面，上皇后美智子也在7月24日於東京大學醫院接受白內障雷射手術，目前恢復情況良好。

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