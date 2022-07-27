大阪升級「紅色警戒」！發布醫療緊急事態　要求長者減少外出

▲大阪PCR檢測中心前大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府26日新增2萬5762例確診，創下歷史新高，病床使用率也達到49.6%。受到疫情快速升溫影響，大阪府政府27日緊急召開對策本部會議，將大阪自訂的疫情標準（大阪モデル）從黃色警戒提升至「紅色警戒」，同時發布醫療緊急事態宣言。當局也呼籲高齡長者盡速接種第4劑疫苗，同時盡可能減少不必要外出。

根據《日本放送協會》報導，大阪府知事吉村洋文27日召開對策本部會議，並決議將由大阪政府自行設定的疫情標準，升級為紅色警戒。吉村在會議中表示，「疫情仍有繼續擴大的可能性，醫療體制也處於緊繃狀態。而目前的新冠住院患者超過70%都是70歲以上的高齡長者。」

大阪政府提醒民眾做好空氣流通、疫苗接種等，也呼籲感染風險較高的高齡者應該減少非必要的外出，與高齡者同住的民眾則應該自覺減少外出。而必要外出則包含到醫院就醫、外出購買生活必需品、上班、戶外運動以及各種維持生活與健康所需的行為。

吉村強調，雖然目前僅對高齡者實施行動限制，但不代表年輕人就能不用防疫，大家仍應積極遵守防疫守則，並且施打疫苗。

此外，雖然紅色警戒不會要求餐飲業者縮短營業時間，但是政府仍要求業者要加強宣導，規範顧客戴好口罩。相關防疫訴求將從7月28日起持續到8月27日。

會議中也針對醫療體制發出「醫療緊急事態宣言」，同時也對強化線上診療與醫藥處方體制達成共識。

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