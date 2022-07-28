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買iPad Pro到「官網還是電商」？果粉見他「1要素」直接選它

▲ipad。（圖／pexels）

▲網友想購入ipad pro 12.9 M1，但猶豫要選擇官網還是電商。（圖／pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

購買3C產品時有些人認為「早買早享受」，有些人則是會貨比三家，確認過各家優惠後找到最划算的方案。一名網友就表示，他想買蘋果（Apple）的iPad Pro，但猶豫不決該「到蘋果官網還是一般購物網站購買」？引果粉幫解答。

一名網友在PTT的ios版以「出一年的產品 買官網與電商的優缺點」為題發文，表示自己想買的是ipad pro 12.9 M1的版本，但正猶豫要由官網購入還是從電商平台下單？他指出，官網的好處是退貨方便但價格固定，電商就直接便宜2000塊，再加上一些優惠活動，詢問網友這種已經推出1年到1年半的蘋果產品，在價格與售後服務上「會怎麼選呢」？

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▲▼蘋果直營店台北101門市首拍。（圖／記者李毓康攝）

▲不少人建議他至蘋果直營店選購。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出引許多人留言，「優劣你都說了，可以自己決定」、「還要考慮價格代表你不適合（蘋果）」、「退貨就14天，過了跟電商走的路一樣」、「官網結合LINE導購的話也是可以有些回饋呀」、「我是選官網，有問題，退貨完全不過問理由，品項不滿意就是換」、「官網可以直營取貨不錯對於台北人很好」、「好市多比較便宜90天內都能退」、「我個人是挑便宜的買,因為東西都很耐用但假如買東西要用放大鏡,那就另當別論」、「官網 ，用折扣」、「我覺得沒差 兩邊都買過」、「之前BTS也有導購，可以等等看」。

還有人對原PO提出分析，「其實你都懂優缺點，沒必要參考別人的想法。不過我猜會發這種文的人通常會是比較完美主義的…所以真要建議，就是買官網，無條件讓你龜毛退貨。可以避免你就是萬中選一的籤王然後7pupu回頭怪網友，反正你發文肯定就是怕自己就是那籤王…」。

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