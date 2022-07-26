　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

超冷門！「iPhone隱藏5技巧」方便又實用　一鍵秒看去過哪裡

實習記者徐羽彤／綜合報導

iPhone使用技巧你知道多少呢？許多民眾雖然有在使用iPhone，卻不一定知道一些特殊小技巧，學會這些技巧後或許可以幫你事半功倍喔。Youtube頻道「阿湯I'm」日前上傳影片「iPhone小技巧，這些冷門小技巧你知道多少？」，幫大家整理出4個實用的使用技巧，分別是單指縮放地圖、定時關閉音樂、跳出APP資料庫、螢幕錄製開啟麥克風與查看重要位置。

1.單指縮放地圖

利用單指輕鬆進行地圖的縮放，在使用地圖上更順手。（若使用Google Map也可依照此步驟進行使用。）

手指點擊畫面兩下→第2下不要放開→接著上下滑動→即可縮放。

▲▼ 。（圖／實習記者徐羽彤攝）

▲單指縮放地圖 。（圖／記者徐羽彤攝）

2.定時關閉音樂

若想在睡前聽點音樂，卻不想起身關手機，絕對要將這方法學起來！不起身也可以在想要的時間將音樂自動停止播放。

►點開時鐘→選擇計時器→當計時結束→選擇停止播放音樂。

▲▼Iphone 冷門技巧。（圖／記者徐羽彤攝）▲▼Iphone 冷門技巧。（圖／記者徐羽彤攝）

▲ 設定定時關閉音樂 。（圖／記者徐羽彤攝）

3.跳出APP資料庫

當我們想離開APP資料庫的介面時，除了向左右滑，也可以輕點資料庫的空白處即可離開。

►點擊APP資料庫的任何空白處→即可跳出。

▲▼Iphone 冷門技巧。（圖／記者徐羽彤攝）

▲點擊空白處即可跳出APP資料庫。（圖／記者徐羽彤攝）

4.螢幕錄製開啟麥克風

通常我們在進行螢幕錄製時，只會將螢幕畫面錄製下來，無法將聲音一同錄製，但其實只要改變設定長按錄製鍵，將麥克風打開即可。

►長按螢幕錄製鍵→打開麥克風

▲▼Iphone冷門技巧。（圖／記者徐羽彤攝）▲▼Iphone冷門技巧。（圖／記者徐羽彤攝）

▲螢幕錄製開啟麥克風。（圖／記者徐羽彤攝）

5.查看重要位置

iPhone在預設情況下是會記錄手機曾經去過的一些地方，但它並不是將所有位置都記錄下，若想查看iPhone曾經到達過的一些重要位置，可以透過這個方式進行查詢。

►設定→隱私權→定位服務→系統服務→重要位置。

▼如何在手機上查看重要位置。（圖／記者徐羽彤攝）

▲▼Iphone冷門技巧。（圖／記者徐羽彤攝）▲▼Iphone冷門技巧。（圖／記者徐羽彤攝）

▲▼Iphone冷門技巧。（圖／記者徐羽彤攝）▲▼Iphone冷門技巧。（圖／記者徐羽彤攝）

本文獲得「阿湯I'm」授權提供轉載

 

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
快訊／台中大貨車右轉　輾死直行女騎士
富3代落網畫面曝！開賓士載妹還帶愛馬仕包　趴地上銬糗了
快訊／如興案「15億納稅錢」泡湯　國發會回應了
泳裝妹「性轉滑水道」真相片來了！　劍湖山：真的不會啦
柯文哲認了！突取消重陽敬老金是錯的　怪罪他：你惹出來就跑掉
快訊／本土+24790！　7縣市仍破千
快訊／死亡+37！40多歲男罹癌「未接種疫苗」　發病3天後過
快訊／增37死！　本土+24790
健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工衝進一看秒做2動作　下場GG了
快訊／大雷雨來襲！　雙北7區警戒
快訊／特斯拉路口猛撞CX-5！　車頭嚴重毀損
「噴滿白色液體」車主崩潰　真相神展開！兇嫌女友：不知量這麼多

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

有史以來最大錶面　外媒：Apple Watch Pro瞄準運動員

超冷門！「iPhone隱藏5技巧」方便又實用　一鍵秒看去過哪裡

【廣編】行車記錄器品牌發表最新電子後視鏡　美學安全全面升級

下半年最期待哪支新手機？過半數網友選它

影／幫長輩設定iPhone 13「必備7神招」！　這項堪稱懶人神器

iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體、圖像性能大提升

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

狂蹭iPhone 14 Pro Max　陸牌百事樂搶推「Phone X14 Pro Max」

LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

有史以來最大錶面　外媒：Apple Watch Pro瞄準運動員

超冷門！「iPhone隱藏5技巧」方便又實用　一鍵秒看去過哪裡

【廣編】行車記錄器品牌發表最新電子後視鏡　美學安全全面升級

下半年最期待哪支新手機？過半數網友選它

影／幫長輩設定iPhone 13「必備7神招」！　這項堪稱懶人神器

iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體、圖像性能大提升

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

狂蹭iPhone 14 Pro Max　陸牌百事樂搶推「Phone X14 Pro Max」

LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

快訊／台中工業區重大車禍！　大貨車右轉...輾死直行女騎士

主人離世不肯離開！忠犬癡守2年「狂扒鐵門」滿滿爪痕　結局淚崩

文組畢業！她2年薪水從28K→45k　給3點建議：挑對產業很重要

林佳龍：蘇貞昌自費請議員吃飯是假議題　沒有違反行政中立的問題

在動物園被求婚！　長頸鹿見戒指「秒甩女主角臉」：讓我看看～

抗癌新藥「治癒所有實驗病患」　腫瘤專家：這卓越療效絕無僅有

幼兒莫德納接種率6.6%！　莊人祥：打到50％才考慮再開放邊境

住宿式機構一週增「1044位住民染疫」　累計逾4.5萬確診！

快訊／施振榮拋12項倡議、12句口號　曝產業升級微笑新曲線！

台南市反北外環南移自救會會勘　市長參選人到場關切

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

3C家電熱門新聞

買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

陸牌百事樂 搶先推出「Phone X14 Pro Max」

iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體

下半年最期待哪支新手機？過半數網友選它

Sony指定機種買就送BRAVIA CORE

LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

幫長輩設定iPhone 13　必備7大招

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

Apple Watch最新爆料！「Pro」型號有全新外觀

TCL 75吋 4K QLED電視6萬元有找

最新電子後視鏡美學安全全面升級

亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone 14 Pro Max鏡頭模組曝！　史上最「激凸」

更多熱門

相關新聞

幫長輩設定iPhone 13　必備7大招

幫長輩設定iPhone 13　必備7大招

iPhone 13發行後深受使用者歡迎，不少人還將它當作「孝親機」。3C達人Tim哥與小10介紹了以下「7大基本功能」，幫助送禮者先設定好，好讓長輩們使用起來更方便。Tim哥更大推其中2項功能，分別是「放大鏡」和「原況文字 」，其中後者還能快速翻譯，堪稱懶人神器。

YT影片「1動作」秒跳詭異動畫！網嚇壞：超毛

YT影片「1動作」秒跳詭異動畫！網嚇壞：超毛

YouTube宣布：將移除墮胎相關的誤導影片

YouTube宣布：將移除墮胎相關的誤導影片

新竹棒球場問題多　王浩宇：跟新推出iPhone一樣

新竹棒球場問題多　王浩宇：跟新推出iPhone一樣

大台南會展中心啟用

大台南會展中心啟用

關鍵字：

iPhone科技果粉Youtube功能

讀者迴響

熱門新聞

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

全台最難訂位牛肉麵7／27暫停營業

《全明星4》剛播第1集…她就被酸「不負眾望超爛」！

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

陸網再爆「向佐婚後出軌N次」！

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

余天才中風…余苑綺抗癌8年「癌細胞再擴散」！

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

快訊／7-11開出3張千萬發票

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

快訊／福原愛強硬帶家人返日　江宏傑抓狂反擊了！

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

TOYOTA大改款Vios預告8／9發表

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面