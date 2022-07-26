超冷門！「iPhone隱藏5技巧」方便又實用　一鍵秒看去過哪裡

實習記者徐羽彤／綜合報導

iPhone使用技巧你知道多少呢？許多民眾雖然有在使用iPhone，卻不一定知道一些特殊小技巧，學會這些技巧後或許可以幫你事半功倍喔。Youtube頻道「阿湯I'm」日前上傳影片「iPhone小技巧，這些冷門小技巧你知道多少？」，幫大家整理出4個實用的使用技巧，分別是單指縮放地圖、定時關閉音樂、跳出APP資料庫、螢幕錄製開啟麥克風與查看重要位置。

1.單指縮放地圖

利用單指輕鬆進行地圖的縮放，在使用地圖上更順手。（若使用Google Map也可依照此步驟進行使用。）

►手指點擊畫面兩下→第2下不要放開→接著上下滑動→即可縮放。

▲單指縮放地圖 。（圖／記者徐羽彤攝）

2.定時關閉音樂



若想在睡前聽點音樂，卻不想起身關手機，絕對要將這方法學起來！不起身也可以在想要的時間將音樂自動停止播放。

►點開時鐘→選擇計時器→當計時結束→選擇停止播放音樂。

▲ 設定定時關閉音樂 。（圖／記者徐羽彤攝）

3.跳出APP資料庫

當我們想離開APP資料庫的介面時，除了向左右滑，也可以輕點資料庫的空白處即可離開。

►點擊APP資料庫的任何空白處→即可跳出。

▲點擊空白處即可跳出APP資料庫。（圖／記者徐羽彤攝）

4.螢幕錄製開啟麥克風

通常我們在進行螢幕錄製時，只會將螢幕畫面錄製下來，無法將聲音一同錄製，但其實只要改變設定長按錄製鍵，將麥克風打開即可。

►長按螢幕錄製鍵→打開麥克風。

▲螢幕錄製開啟麥克風。（圖／記者徐羽彤攝）

5.查看重要位置

iPhone在預設情況下是會記錄手機曾經去過的一些地方，但它並不是將所有位置都記錄下，若想查看iPhone曾經到達過的一些重要位置，可以透過這個方式進行查詢。

►設定→隱私權→定位服務→系統服務→重要位置。

▼如何在手機上查看重要位置。（圖／記者徐羽彤攝）

本文獲得「阿湯I'm」授權提供轉載