Go Go Future　兩岸青年企業實踐訓練營開跑

記者趙禕/上海報導

被大陸國台辦列為兩岸重點交流項目的「普陀育菁計畫─第六屆兩岸青年企業實踐訓練營活動」，今天再次啟航，來自海峽兩岸100名大學生將在菁英企業家們指導下，展開為期近四週的訓練與交流；除了學習與實踐，他們還將有機會接觸更多人脈，甚至在畢業後直接進入心儀的行業工作實現理想。

▲「普陀育菁計畫─第六屆兩岸青年企業實踐訓練營活動」今天啟動，參與營學生透過視訊舉行開營儀式。（圖／記者趙禕攝）

普陀育菁計畫從2017年開始舉辦，到今年是第六屆，每一年都有大批兩岸優秀學生報名，要經過層層篩選才能進入營隊。今年也吸引了大陸地區以及港澳台150個城市，超過500所大學、1500多名大學生報名，最終有來自台灣大學、成功大學、台灣清華大學、東吳大學，以及大陸清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學等100名優秀學生成為第六屆普陀育菁計畫訓練營營員。

上海市普陀區台辦主任趙平鼓勵所有參與活動的兩岸學子，「兩岸青年學子同根同源，親情源遠流長，是密不可分的命運共同體。未來我們也會加強兩岸青年學子在傳統文化、歷史、科技、教育、文化等諸多方面的交流交往，增進兩岸青年彼此瞭解、增進兩岸青年友誼感情、增進兩岸青年文化認同，激發兩岸青年共擔民族復興的責任感，為兩岸和平發展貢獻心力。」

▲上海市普陀區台辦主任趙平。（圖／記者趙禕攝）

台北市議員王鴻薇、闕枚莎也分別寄語兩岸青年學子，在活動中學習職場技能、留下難忘回憶、收穫珍貴友誼。

▲▼台北市議員王鴻薇、闕枚莎透過視訊寄語兩岸青年學子。（圖／記者趙禕攝）

受到新冠疫情影響，普陀育菁計畫2020年從線下實踐營轉為線上營， 今年也延續線上營的形式舉辦。雖然是以線上活動為主，但是依然可以通過線上授課及企業線上實習，讓學生們與知名企業高級管理人員互動交流，獲得包括知識技能培訓、職涯規劃培訓、簡歷與面試、走進職場、走進上海等方面的培訓；今年還重點與上海華東師範大學合作，彙聚「政府、高校、企業」等多方資源。做為本次活動的菁英導師，也是活動主辦方之一的上海市台協普陀區工委會主委江錫毅表示，通過邀請知名企業大咖導師分享職場經驗及人生智慧，能夠助力兩岸青年學子明確職業發展方向，在走向社會前做好充足準備；他期許營員們積極主動大膽創新，尋求新的挑戰與機遇；在不斷學習中沉澱，在相互交流中成長，在團隊協作中拿出當代青年的蓬勃生機，創造一個充滿希望的嶄新世界。

▲上海市台協普陀區工委會主委江錫毅。（圖／記者趙禕攝）

參加育菁計畫的學生對活動也充滿了期待！復旦大學研究生張媛就希望從活動裡更好地了解自己的優勢和不足，借助實習收穫難忘的企業實踐經歷，更好地認知自我，明確未來發展方向。來自台北科技大學的陳怡安則期待與企業導師交流，開闊視野，挑戰不同領域的企業實習，跨界學習提升自我競爭力，汲取業界經驗與實踐所學知識，為未來就業提早做準備，並且和不同專業背景、生活經驗的兩岸青年在思維碰撞中共同成長。

▲復旦大學研究生張媛。（圖／記者趙禕攝）

▼台北科技大學陳怡安。（圖／記者趙禕攝）

本次活動以「Go Go Future，以夢為馬--面向未來」為主題，還增設了「學長姐會客廳」、「大咖有約」等線上交流和分享活動，讓兩岸青年更好地增進彼此瞭解和文化認同。同時今天在開營儀式上還特別成立了校友會組織--「菁英匯」，邀請育菁計畫往屆學長姐線上直播分享，通過互聯網平台舉辦多元化的活動持續跟蹤回訪，了解兩岸青年學子在成長中遇到的困惑和難題並針對性地提供支持。在前幾屆的育菁計畫學員裡，有不少人在畢業之後直接進入在營隊實習時所在的企業，他們的經驗對於後來的營員都有寶貴的參考價值。

▲上海市台辦交流處一級調研員汪友華、上海市普陀區台辦主任趙平、共青團上海市普陀區委員會書記李瑋、華東師範大學港澳台辦公室主任王素斌、上海市普陀區工商業聯合會副主席秦小平、上海市台協普陀區工委會主委江錫毅共同為「菁英匯」揭牌。（圖／記者趙禕攝）

今年參與普陀育菁計畫的企業導師們來自：皇冠集團、飛利浦、微軟中國、丹田集團、OPPO、Bilibili、電通中國等知名企業，以及華東師範大學、上海市普陀覺群青年創業服務中心等。

▲現場嘉賓為企業導師頒發導師聘書。（圖／記者趙禕攝）

這項活動除了給兩岸青年學生帶來很大的助益之外，參與的企業也獲益良多，本次活動企業導師之一的復襄公社副總經理徐晶晶就說，這些青年學子的加入，為我們帶來更多新鮮的血液；通過不同的文化背景，我們也希望為企業後續發展帶來更多年輕化視角的思考，以及拓展年輕用戶的發展道路。



▲企業導師代表徐晶晶。（圖／記者趙禕攝）

在啟動儀式後，本屆活動的企業導師代表和授課導師在現場透過視訊和青年學生們進行了一場以「同心匯才，助力兩岸青年逐夢」為主題的圓桌論壇交流。

▲企業導師代表和授課導師在現場為營員們舉辦圓桌論壇交流。（圖／記者趙禕攝）