女友的包裹有毒！家鄉味驗出非洲豬瘟　5根香腸害泰籍男子GG了

記者蔡怡萍／高雄報導

來台工作的泰籍移工阿才，近2年因為疫情關係無法返國，見不到女友也吃不到家鄉味，女友體貼地寄了泰國當地的香料、魚乾及香腸等食材，希望讓阿才可以在臺灣過年放假食用，沒想到防檢局攔檢查出香腸含非洲豬瘟，阿才不但吃不到家鄉味，還被橋頭地院依非法輸入檢疫物罪，處有期徒刑2月，緩刑2年，還得向公庫支付3萬元，實在不划算。

移民署調查，阿才9年前從泰國來臺工作，目前在高雄橋頭區某鋼鐵工廠擔任技工，因新冠肺炎疫情影響，已許久未回鄉與女友相聚，女友為了體恤阿才工作辛勞，在今年農曆年前郵寄泰國當地的香料、魚乾及香腸等家鄉味食材，希望讓阿才可以在臺灣過年放假期間稍稍得到慰藉，但在海關就被查獲當中有豬肉製品，送驗後驗得非洲豬瘟陽性反應。

▲女友從泰國寄來家鄉味卻驗出非洲豬瘟，害慘來台工作的移工阿才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



阿才表示，雖然知道移民署及相關政府單位有不斷宣導，不得輸入國外肉製品，但還是心存僥倖，請女友郵寄來臺，沒想到竟然含有非洲豬瘟病毒。

法官考量阿才坦承犯行、尚有悔意，衡量輸入的數量只有香腸5條、玻璃豬肉渣4包，且在海關就被攔查，尚未造成危害，也只是為自用的目的，依非法輸入檢疫物罪處2月徒刑，緩刑2年，並應向公庫支付3萬元，可上訴。