狠打女友影片曝！被唸「沒用」秒抓狂　交通錐狂槌如搗麻糬

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名鄭姓男子（48歲）和大2歲的女友昨（25）日凌晨在夜市一處麵攤吃宵夜時，因細故起了口角，女友嫌了一句「沒用」惹怒鄭男，當場拿起交通錐，痛毆女友的頭部和身體，警方獲報趕到現場以現行犯逮捕鄭男，由於之前女友就曾聲請過家暴保護令，女友被毆後驗傷提告，鄭男在訊後也被依傷害罪與違反保護令罪將男子移送高雄地檢署偵辦。

▲鄭男在街頭拿交通錐痛毆女友。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

前鎮分局指出，鄭姓男子與被打的女子是同居情侶，鄭男去年底就曾對女友動手過，女友在今年4月獲法院核發家暴保護令，昨天凌晨1點多，兩人在前鎮區一處夜市的麵攤吃宵夜，兩人又為了細故起口角，鄭男疑似聽到女友嫌他「沒用」碎碎念，竟一時火冒三丈，拿起路邊的交通錐，朝女友的頭部、身體等部位砸了下去。

▲鄭男拿起一個塊狀物疑似要砸女友。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

女友被毆發出慘叫聲，附近民眾聽聞叫聲，用手機拍下一段影片，畫面中只見留長髮的女友倒在地上，鄭男手拿交通錐狠砸，女友只能伸手阻擋，哭喊「啊！啊！」身體也痛到扭曲，鄭男放下交通錐後，用手拉女友的手要拉她起身沒成功，又走到一旁從地上撿起一個塊狀物，作勢要繼續打，但影片就錄到此時。

前鎮分局獲報派人到場逮捕鄭男，也把被毆的女友送醫，初步驗傷有頭部紅腫、背部擦挫傷等傷勢，女友驗傷後對鄭男提出傷害告訴。

鄭男向警方供稱，因為心情不好喝醉酒後，又聽到女友嫌他「沒用」才情緒失控動手，警方訊後將鄭男依傷害、違反保護令罪嫌移送法辦。