2021畢業歌／嘉義高工《憶著》

《憶著》

作詞：何松升、陳俞睿、蘇哲玄

作曲：陳俞睿

演唱：羅喬薰、陳俞睿、蘇哲玄

創作理念：

我們生活於這個大疫情時代，畢業將至又遇上停水停電，但我們想像這個社會表達，無論遇上多麼大的挫折，我們都能攜手突破，一同將疫著變成專屬於我們的憶著。

歌詞：

還憶著嗎 初遇霎時那 羞澀的笑顏

沒遺忘吧 一同走過那 白晝與黑夜

仍夢著吧 約好一起飛向 耀光的世界

又來到阿 鳳凰花紅那 青春的終點

光陰似箭 歲月如梭

三年的時間轉眼飛逝

回想先前 汗水揮霍

昂首闊步千萬別停滯

同學間 誰沒有過爭吵

不鬥嘴 生活變得無聊

幾年後才會再想起 曾借同學穿的外套

揮別了夏天 守護曾經的永遠

以前對別人的抱怨現在都成了紀念

最後的這句再見 到底能不能兌現

剛認識彼此時許下那青春的諾言

三年來享受勝利 迎接失敗

如今都化作回憶 剩下滿腔感慨

一路一起到這 歷經多少滄桑

當你聽到這首歌 一起大聲唱

還憶著嗎 初遇霎時那 羞澀的笑顏

沒遺忘吧 一同走過那 白晝與黑夜

仍夢著吧 約好一起飛向 耀光的世界

又來到阿 鳳凰花紅那 青春的終點

[廣告]請繼續往下閱讀...

度過高中三年的歲月 在紙飛機橫行的夏天

你我將在這禮堂中的祝賀說聲再見

如果真的分離 也要好好道別

光陰似箭 一轉眼 三年裡艱苦考驗

曾經抱怨 曾經感慨 如今只剩下滿腔留戀

時間終究會比愛強悍 忘記什麼都不難

唯有三年的感情能刻入你的心坎

帶著回憶 背著夢想 努力的將它實現

聚也不是開始 散也不是結束

同窗數載無數美好瞬間寫入你的歷史

無奈 感嘆 都成 過往

邁向 未來 努力 不怠

還憶著嗎 初遇霎時那 羞澀的笑顏

沒遺忘吧 一同走過那 白晝與黑夜

仍夢著吧 約好一起飛向 耀光的世界

又來到阿 鳳凰花紅那 青春的終點

還憶著嗎 初遇霎時那 羞澀的笑顏

沒遺忘吧 一同走過那 白晝與黑夜

仍夢著吧 約好一起飛向 耀光的世界

又來到阿 鳳凰花紅那 青春的終點