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嘉義高工首設嘉義地區機車駕訓班　9月底前招生

▲▼ 嘉義高工籌備嘉義市第一家機車駕訓班，預計9月底前招生 。（圖／嘉義區監理所提供）

▲嘉義高工籌備嘉義市第一家機車駕訓班 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣市每年約有1萬人報考普通重型機車駕照，其中嘉義市民約有3千人，想參加駕訓班訓練，以往只能到鄰近嘉義縣的駕訓班，呼應嘉義市在地需求，嘉義高工附設駕訓班將設立嘉義市首家機車駕訓班。

▲▼ 嘉義高工籌備嘉義市第一家機車駕訓班，預計9月底前招生 。（圖／嘉義區監理所提供）

為提升機車安全駕駛，交通部公路總局今年再度擴大辦理普重機駕訓補助計畫，全國補助名額2萬名，其中嘉義市450名，每人補助金額1,300元，期間至111年11月30日止，為嘉惠嘉義市民，嘉義市政府日前更表示將加碼補助300名，另對中低收入戶及低收入戶市民，除中央補助的1,300元外，將加碼全額補助。

嘉義區監理所黃萬益所長表示，18~24歲學生族群佔機車肇事各年齡層的29%，為有效降低騎乘機車事故風險，今年度與高中職、大專院校及駕訓班合作，共同推動校園機車駕訓，將採駕訓班講師到校上學科，接駁學生到駕訓班上術科方式辦理，今年度與嘉義市嘉義高工洽商，獲該校陳校長允諾將增設機車駕訓班。

▲▼ 嘉義高工籌備嘉義市第一家機車駕訓班，預計9月底前招生 。（圖／嘉義區監理所提供）

嘉義高工陳瑞洲校長說明，該校附設駕訓班目前辦理小型車訓練，為培育具有安全駕駛觀念的機車駕駛人，今年在教育部全額建置經費補助及嘉義區監理所協助下，目前已開始進行設計監造委託。

嘉義區監理所指出，目前已有11家駕訓班加入，包含嘉義市嘉工駕訓班(籌備中)、嘉義縣布袋鎮新十全駕訓班、水上鄉富邦駕訓班、民雄鄉金聲駕訓班(籌設中)、雲林縣四湖鄉東泰駕訓班、古坑鄉永慶駕訓班、台南市永康區大灣駕訓班、成功駕訓班、仁德區大台南駕訓班、歸仁區中山駕訓班、長榮駕訓班均有開設機車駕駛訓練課程，詳細資訊可至該所網頁機車駕訓補助專區查詢。

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