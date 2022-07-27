不開冷氣就降溫！日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

▲日本一項實驗發現，利用結冰水和電風扇，不開冷氣空調也能達到室內快速降溫的效果。（示意圖／取自Picjumbo）

記者張寧倢／編譯

日本今夏面臨破紀錄高溫、缺電的雙重危機，民眾為了節電熱到中暑送醫。日本一項實測發現，只要準備兩大瓶結冰水和一台電風扇，在適當條件下，就能在30分鐘內讓室溫降低4°C，達到室內不開冷氣也能快速降溫除濕的效果。

日本健康生活網站「Hint-Pot」進行一項降溫實驗，工作人員未在開窗戶或空調的狹小房間中，將兩個大寶特瓶尺寸的結冰水，裝在集水盒中，底下鋪一條毛巾。才過了30分鐘，環境溫度就降了4°C。經過1小時後，開始用電風扇對著結冰水吹，讓冷空氣流通，氣溫再稍降0.6°C。但此後溫度緩緩回升，實測過程的溫濕度變化如下：

實驗開始時：房間溫度28.4°C，濕度61%。

10分鐘後：溫度下降至27.6°C，濕度57%，體感涼爽。

30分鐘後：溫度再降至24.8°C，濕度則升高至64%，體感仍然涼爽。

1小時後：由於溫度、濕度均無變化，工作人員開始用電風扇吹，其後氣溫稍降至24.2°C，濕度小幅升至66%。

3小時後：濕度無變化，但溫度回升了2°C，水瓶表面積滿水珠，其中一瓶的冰塊完全融化。

5小時後：兩個水瓶的冰塊都融化了，實驗結束，室內溫度回升至27.5°C，濕度也升至72%。

結果顯示，結冰水只要放置10分鐘，濕度與溫度都會下降，但之後濕度都維持在60%左右，沒有再繼續下降。另外，室內溫度則在一定的時間內降溫，也能明顯感受到體感差異。儘管根據室內溫度與空間大小，效果會有所不同，實驗中卻只花了10分鐘左右就見效，想快速降溫除濕者不妨一試。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》