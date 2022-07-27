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社會 社會焦點 保障人權

火鍋沒送上8樓！潑辣女逼老闆、店長登門道歉　爆打囚3小時下場曝

▲包裹,快遞,外送（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲葉女只因店員沒把餐點送到家門口，就怒把火鍋店老闆跟店長囚禁在家裡，恐嚇「敢走出這個門就難處理了」，夥同友人痛毆成傷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名葉姓女子打電話向某小火鍋店訂餐外送，而外送員工送達後只將餐點放在社區管理室，而非送到葉女家門前，沒想到葉女就發火要火鍋店老闆跟店長登門道歉，又恐嚇「你敢走出這個門，事情就不好處理了」，夥同友人揮拳毆打又持刀揮舞，控制2人行動長達3小時。台中地院依葉女剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑5月，考量與2人完成和解，予緩刑2年。

根據調查，事發在2019年6月23日晚餐時間，住在台中某社區的葉女打電話給小火鍋店訂餐並要求外送，員工抵達後只將餐點寄放在管理室櫃台，沒有送上葉女8樓住家就離去。

葉女得知後大為不滿，先是打電話回火鍋店要老闆到她家道歉，後來又要求該店長也要一起來，為了平息葉女怒火，老闆與店長晚上7點多親自到葉女住家道歉，沒想到致歉完欲離開時，葉女竟找來另外3名男性友人堵在門口，恐嚇「你敢走出這個門，事情就不好處理了」。

老闆跟店長遭限制住行動，友人即上前對他們一陣拳打腳踢，造成多處受傷，又從廚房拿了1支短刀作勢揮砍，慌亂中老闆趁隙打電話向外求救，幾名惡煞聽到警察來了，才在晚上10點半放2人離開。

台中地院認為葉女不以理性方式解決糾紛，卻恐嚇並剝奪他人自由，考量葉女被逮後坦承犯行、也已與老闆跟店長達成和解、不再追究，依剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑5個月，可易科罰金，並予緩刑2年，期間付保護管束，須接受地檢署的法治教育3場，可上訴。另外3名友人則另外審理中。

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