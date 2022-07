火鍋沒送上8樓！潑辣女逼老闆、店長登門道歉　爆打囚3小時下場曝

曾被知名主持人于美人抨擊強迫推銷的杰爾公司又出事,旗下外籍員工過去4年來,常在北市文山區宿舍徹夜辦趴放鞭炮,日前保加利亞籍的克里斯半夜放沖天炮,還嗆住戶「I know where you live」,「Want they fuck your face」,台北地檢署26日依恐嚇等罪起訴克里斯,另案偵辦杰爾疑違法掩護外籍人士來台工作案。