滷味攤老闆有10年女友！家屬哭喊「認錯人嗎？」兇嫌遭起底是主廚

記者柯沛辰、白珈陽／台中報導

台中潭子車站旁一家滷味攤24日晚間驚傳槍響，41歲林姓男子疑似不滿前妻與曾姓滷味攤老闆交往，持槍朝情敵頭部連開3槍，導致曾男傷重不治。不過，曾男家屬喊冤，稱曾男與女友愛情長跑10年，「是不是認錯人了？」目前林姓嫌犯逃亡中，據側面了解，他是台中大里人，還是苗栗泰安一家知名溫泉飯店的主廚。

41歲林男雖與前妻離婚，但仍保持聯絡，也常常見面。不過，林男近日找前妻時，意外撞見女方和曾男在一起，疑似懷疑2人在交往，醋意大發，因此種下殺機。目前警方初步調查，滷味攤曾姓老闆疑似與嫌犯有感情糾紛，因而遭槍擊喪命。

▲台中滷味攤老闆遭3槍爆頭，現場拉起封鎖線。（圖／記者許權毅攝）

7月24日晚間9點多，林男獨自開車到潭子街一段的滷味攤前，下車就持槍朝曾男頭部連開3槍，隨後跳回車上闖紅燈逃逸。警消獲報到場後，立即將人送往慈濟醫院急救，但曾男25日凌晨2點多仍宣告不治。事後，警方以車追人，發現林男逃往台中市太平區，將作案的BMW棄置在產業道路。

據悉，41歲林姓嫌犯是大里人，平時住在苗栗宿舍，是泰安一家知名溫泉飯店主廚，因懷疑死者跟前妻交往，才痛下殺手。不過，曾男家屬25日下午招魂時喊冤，稱曾男是家中獨子，為人單純，沒與人結仇，有交往10年女友，本來去年就要結婚，「（兇手）是不是認錯人了？」

如今聽聞噩耗，曾母悲痛萬分，從警局回到住處時，見靈堂正在佈置，觸景傷情，一度癱軟需要旁人攙扶。檢察官25日中午依家屬意見，前往死者住處初步相驗，將於26日在崇德殯儀館進行解剖，以進一步釐清死因。

▼面對警方追查感情糾紛，家屬喊冤問「是不是認錯人？（圖／記者白珈陽攝）

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