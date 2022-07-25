客點外送惡意騙餐　外送員霸氣「報警處理」！結局網讚爆

▲外送員直接報警處理。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

記者施怡妏／綜合報導

現在外送服務相當方便，只要在家動動手指，外送員就會將餐點送到門口，不過也導致越來越多糾紛與意外發生，一名外送員表示，客人要求餐點放在門口的籃子裡，他將餐點送達放置好離開，怎料卻收到「消費者未收到餐點」的通知，為了證明自己的清白，他立刻找來員警處理，對方才改口承認有收到餐點。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，「惡意騙餐，這次踢到鐵板了齁」，日前接到一筆訂單，總共有42罐飲品以及雪糕一份，客人要求放在門口銀色教車旁邊的籃子，將餐點送達後拍照，並按下完成訂單，怎料10分鐘後卻收到「未收到餐點」的客訴，消費者要求取消訂單。

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原PO向客服表示，如果真的沒有收到餐點，「我們要報警處理」。客服則詢問，是否有其他問題需要進一步提供指引？原PO直接回「不用，我已經請員警過來」。不久後，他回到送餐地點，員警也在現場了解狀況，客人才表示有收到餐點。客服也向他回報「已聯繫上消費者，消費者告知已收到餐點了」。

▲客人回報客訴「未收到餐點」。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友大讚原PO做得好，「結局真療癒！對付這種貪心鬼就是要叫警察來」、「太棒，我要向你學習，不然派單叫我按我就真的按已完成而已」、「版主做的好，不能姑息這種人，叫警察來找騙客泡茶」、「沒錢就別吃啊，連這個也要騙」、「看到警察杯杯照片就是療癒」。

也有同行無奈指出，「所以拍照回報到底能幹麻？還不是自己要報警處理！報完就收到！如是我就提告到底」、「還真搞不懂拍照的定義到底在哪裡？無言，都拍了，客人一句說沒收到又有我們的事情，還要浪費司機的時間去報警，看了就火大」、「所以拍照回報到底能幹麻？還不是自己要報警處理！報完就收到！如是我就提告到底」。