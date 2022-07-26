曾被于美人點名嫌惡！外籍推銷兵團辦趴放炮嗆Fxxx　檢方出手了

▲曾被于美人痛批過的杰爾公司，旗下外籍員工涉嫌深夜放沖天炮還恐嚇住戶遭起訴。（示意照／記者林名揚翻攝）

記者劉昌松／台北報導

曾被知名主持人于美人抨擊強迫推銷的杰爾公司又出事，旗下外籍員工過去4年來，常在北市文山區宿舍徹夜辦趴放鞭炮，日前保加利亞籍的克里斯半夜放沖天炮，還嗆住戶「I know where you live」，「Want they fuck your face」，台北地檢署26日依恐嚇等罪起訴克里斯，另案偵辦杰爾疑違法掩護外籍人士來台工作案。

新北1名邱姓男子和1位藍姓婦人因車禍結怨，近2年來，多次深夜到藍婦住處附近放炮竹擾鄰，被稱為「煙火哥」，其實文山區1處社區從2018年起，就開始被一群外籍人士吵到得無法睡覺，原來這些外籍人士，都是受雇於1間由法國籍男子吳斌爾利米(Roben Jeremy Joseph)擔任負責人的杰爾公司。

于美人曾在2021年3月上臉書PO文，表示朋友的女兒到台北東區逛街，突然被外國男子搭訕，朋友的女兒表示「另一個女生就在我手上抹東西，然後請我進店裏試用，我不知道怎麼拒絕」，接著她就被拉進店內強迫花費1700元才能離開。于美人當時痛批：「這種嫌惡商店難道不會影響整個商圈嗎？這樣的銷售不是拉客行銷而是糾纏行銷！是可忍熟不可忍！」

▲于美人曾轉述朋友女兒遭外籍兵團強迫推銷的過程。（資料照／翻攝于美人臉書）

其實，杰爾公司早就被移民署台北市專勤隊盯上，懷疑杰爾公司涉嫌幫旗下以色列籍員工Cohen Dorel的泰國女友Siriwan，以美容顧問的名義，向勞動部申請取得專門性或技術性工作許可，讓Siriwan來台會情郎，卻從來沒有在杰爾公司上過班。台北地檢署檢察官日前已經將Cohen Dorel和Siriwan依違反《入出國及移民法》等罪嫌提起公訴，吳斌爾利米則因早已離境，遭發布通緝。

但是杰爾公司仍有大批聘僱外籍推銷員，持續在台運作，其中，保加利亞籍的克里斯等3、4人，就住在公司在文山區辛亥路上的某社區租來的宿舍。根據社區主委及住戶寫給相關單位的檢舉信，克里斯等人常在租屋處或社區球場大門喧嘩、丟擲酒瓶、扔鞭炮，甚至曾有鬥毆情事。

2022年3月16日凌晨1點50分左右，克里斯又在社區燃放沖天炮，有住戶前往勸阻，遭克里斯嗆聲「Don't worry I know you」，「I know where you live」，「want they fuck your face」。住戶忍無可忍提告，檢察官調查後依恐嚇等妨害自由罪嫌，將克里斯提起公訴。

此外，檢察官徐名駒正指揮台北專勤隊，持續針對民眾申請外籍看護等藍領勞工來台屢屢受挫，杰爾公司卻涉嫌多次以不實文書，通過勞動部許可，以專門性或技術性工作名義找外籍白領人士入境的弊端，擴大偵辦，目前已鎖定20多名對象進行調查中。