曾被于美人點名嫌惡！外籍推銷兵團辦趴放炮嗆Fxxx　檢方出手了

▲曾被于美人痛批過的杰爾公司,旗下外籍員工涉嫌深夜放沖天炮還恐嚇住戶遭起訴。(示意照/記者林名揚翻攝)

記者劉昌松/台北報導

曾被知名主持人于美人抨擊強迫推銷的杰爾公司又出事,旗下外籍員工過去4年來,常在北市文山區宿舍徹夜辦趴放鞭炮,日前保加利亞籍的克里斯半夜放沖天炮,還嗆住戶「I know where you live」,「Want they fuck your face」,台北地檢署26日依恐嚇等罪起訴克里斯,另案偵辦杰爾疑違法掩護外籍人士來台工作案。

新北1名邱姓男子和1位藍姓婦人因車禍結怨,近2年來,多次深夜到藍婦住處附近放炮竹擾鄰,被稱為「煙火哥」,其實文山區1處社區從2018年起,就開始被一群外籍人士吵到得無法睡覺,原來這些外籍人士,都是受雇於1間由法國籍男子吳斌爾利米(Roben Jeremy Joseph)擔任負責人的杰爾公司。

于美人曾在2021年3月上臉書PO文,表示朋友的女兒到台北東區逛街,突然被外國男子搭訕,朋友的女兒表示「另一個女生就在我手上抹東西,然後請我進店裏試用,我不知道怎麼拒絕」,接著她就被拉進店內強迫花費1700元才能離開。于美人當時痛批:「這種嫌惡商店難道不會影響整個商圈嗎?這樣的銷售不是拉客行銷而是糾纏行銷!是可忍熟不可忍!」

▲于美人曾轉述朋友女兒遭外籍兵團強迫推銷的過程。(資料照/翻攝于美人臉書)

其實,杰爾公司早就被移民署台北市專勤隊盯上,懷疑杰爾公司涉嫌幫旗下以色列籍員工Cohen Dorel的泰國女友Siriwan,以美容顧問的名義,向勞動部申請取得專門性或技術性工作許可,讓Siriwan來台會情郎,卻從來沒有在杰爾公司上過班。台北地檢署檢察官日前已經將Cohen Dorel和Siriwan依違反《入出國及移民法》等罪嫌提起公訴,吳斌爾利米則因早已離境,遭發布通緝。

但是杰爾公司仍有大批聘僱外籍推銷員,持續在台運作,其中,保加利亞籍的克里斯等3、4人,就住在公司在文山區辛亥路上的某社區租來的宿舍。根據社區主委及住戶寫給相關單位的檢舉信,克里斯等人常在租屋處或社區球場大門喧嘩、丟擲酒瓶、扔鞭炮,甚至曾有鬥毆情事。

2022年3月16日凌晨1點50分左右,克里斯又在社區燃放沖天炮,有住戶前往勸阻,遭克里斯嗆聲「Don't worry I know you」,「I know where you live」,「want they fuck your face」。住戶忍無可忍提告,檢察官調查後依恐嚇等妨害自由罪嫌,將克里斯提起公訴。

此外,檢察官徐名駒正指揮台北專勤隊,持續針對民眾申請外籍看護等藍領勞工來台屢屢受挫,杰爾公司卻涉嫌多次以不實文書,通過勞動部許可,以專門性或技術性工作名義找外籍白領人士入境的弊端,擴大偵辦,目前已鎖定20多名對象進行調查中。