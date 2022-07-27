動滋健身券怎麼領取？　「6大QA」使用方式、期限一次搞懂

▲動滋健身券已於22日完成抽籤。（圖／體育署提供）

實習記者殷稚雅／綜合報導

體育署加碼推出30萬份的「1000元動滋健身券」，已於25日上午10點正式開放領取。《ETtoday新聞雲》也整理出六大Q＆A，讓讀者一次掌握動滋健身券的領取及使用方式。

一、 如何確認是否中籤？

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中籤者應已在22日陸續收到簡訊或email通知，民眾也可前往動滋網查詢抽籤結果。

二、 如何領取動滋健身券？

動滋健身券採用電子錢包。中籤者即日起至8月31日可於動滋網點選「領取動滋健身券」，填入身分證字號、手機號碼及出生月日，透過手機簡訊驗證碼確認無誤後，獲取QR Code消費使用。

▲▼領取動滋健身券的頁面。（圖／翻攝自動滋網，下同）

三、 如何使用？



民眾領券後即可前往符合參與資格之合作業者消費使用，臨櫃結帳時需出示QR Code，並告知中籤者身分證號末四碼，即可抵用及支付差額，不需出示證件。

四、使用上有何規定？期限到何時？

動滋健身券抵用不限次數，可使用期限至111年8月31日，相關使用規定仍需配合店家規範。

五、我同時擁有動滋券與動滋健身券，可以一起使用嗎？

若民眾同時擁有「動滋券」與「動滋健身券」亦可併用，抵用期限一樣為111年8月31日，但相關使用規定仍需配合店家規範。

六、 如何知道額度剩多少？家人可以一起用嗎？

中籤者於每筆交易完成後，即可登入動滋網於「我的動滋健身券」查詢已抵用紀錄。動滋健身券掃碼完成消費抵用後，無法再退還。若有相關退換貨需求，須依各業者之規定辦理。

經同意後家人可以使用，消費抵用時一樣需要出示QR Code並填入中籤者的身分證號末4碼，以確認抵用。

體育署也提醒，符合本次受三劑令影響之健身場館業者（因防疫考量，前於111年4月22日規定，要求民眾須完成COVID-19疫苗第3劑接種才能前往健身房運動之健身場館業者），均屬於可使用動滋健身券範疇。相關合作店家可至動滋網「合作店家」專區查詢。

若民眾有進一步疑問，可上動滋網（500.gov.tw）查詢更多動滋健身券相關訊息，或洽客服專線02-7752-3658（客服時間：111年7月1日起至111年9月30日止，每日09:00-18:00）。