快訊／體育署女出納突倒地「搶救不治」　生前曾打莫德納

▲體育署女出納身體不適送醫亡，兒子表示，母親無重大、慢性疾病，只有打過一劑默德納疫苗。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

體育署1名55歲的洪姓女出納，在11日突然在體育署辦公時身體不適倒地，立即送往台安醫院搶救，但在等待病房時病情惡化，搶救後準備轉往聯合醫院中興院區，但卻在轉院途中不治身亡，至於詳細死亡原因有待檢警進一步調查。

據了解，洪姓女子在體育署擔任出納工作，家屬表示，洪女生前並沒有重大或慢性疾病，只有在生前施打過莫德納疫苗，並沒有確診紀錄，警方也將了解洪女死因。