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體育署女出納倒地送醫不治　兒稱「曾打莫德納」驗屍結果曝

▲▼體育署女出納身體不適送醫亡，兒子表示，母親無重大、慢性疾病，只有打過一劑默德納疫苗。（圖／記者邱中岳攝）

▲體育署女員工倒地搶命不治，生前無重大疾病，兒子表示，只有施打過一劑莫德納疫苗。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導 

體育署1名女職員日前因身體不適突然倒地，同事緊急聯繫女職員的兒子到場，協助前往台安醫院救治，在等待病房時病情惡化，雖一度救治成功，但轉往聯合醫院中興院區途中仍宣告不治，家屬表示，女職員生前並無重大、慢性疾病，但施打過莫德納疫苗，檢警初步相驗釐清女子死因，主要為敗血性休克、呼吸衰竭、雙側肺炎等問題導致身亡。

據了解，55歲的洪姓女子，平時在體育署擔任正式員工，主要負責出納工作，洪女在11日下午5時許，在辦公室突然身體不適倒地，53歲的陳姓同事發現後，立即用洪女手機聯繫洪的兒子到場。

兒子到場後立刻帶著母親前往台安醫院救治，但是在等待病房時突然病情加劇，院方立刻進行急救，急救成功後，在當天準備轉往聯合醫院中興院區，卻在抵達醫院前身亡。

周姓兒子向警方表示，母親平時身體硬朗，生前也沒有重大、慢性疾病，主要平時都跟自己住在一起，僅低調指出，母親生前打過莫德納疫苗，也沒有確診過。

據悉，洪姓女子在前往台安醫院就診時，快篩也沒有呈現陽性反應，目前無法確認洪女死因與施打疫苗有關，警方事後協助報請檢察官進行相驗。

檢察官在相驗洪女遺體之後，初步相驗結果死因為「敗血性休克」、「呼吸衰竭」、「雙側肺炎」以及「腎病」等狀況造成，但也無法確認洪女死因與施打疫苗有關。

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