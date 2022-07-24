4歲小少爺「亂塗鴉」筆頭炸了！爸媽1反應惹怒店員：不會教別生

▲原PO直呼，不要只會生不會教！（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「真心覺得現在許多年輕爸媽只會生不會教！」一名男網友發文表示，日前有對年輕的爸媽、阿嬤帶著4歲孩童到店內用餐，小朋友不斷哭鬧卻未被制止，最讓他傻眼的是，「大人竟然讓小孩拿畫菜單的筆在桌面塗鴉」，且絲毫沒有歉意，「認真說，不會教育叫不要亂噴X好嗎？」

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到他們店向來對家庭客很友善，小朋友吃飯若將桌面弄亂七八糟，他們也可以理解和接受，「但不代表可以接受放縱孩童跟沒素質的父母來虐。」日前就有個年約4歲的小孩從點餐到出餐完畢都不斷無理取鬧，「露出小少爺般的傲氣」，還要長輩照著自己的方式做，貌似被慣壞了。

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面對孩童哭鬧，原PO表示，父母完全不打算制止，只有阿嬤不斷安撫，而在用餐過程中，爸爸甚至未經店家同意，直接拿外帶傳單讓孩子塗鴉，「今天不是計較傳單這1、2塊錢的事情」，重點是父母視若無睹，好像孩子不是自己的一樣。

▲年輕爸媽一點歉意也沒有。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO氣炸表示，這對年輕父母未經允許使用店家的東西，只為了讓自己好好用餐，然後無視孩子拿點餐筆在桌上敲打影響其他客人，最終更是沒有表現出任何歉意，「離開前明明看到我在旁邊，也不會說聲不好意思拿了你們菜單」。對此，他實在忍不住怒噴，「認真說，不會教育叫不要亂噴X好嗎？」

原PO最後也對「新買不到一週就被敲到炸頭的點餐筆」表達歉意，「沒保護好你真心抱歉！」從圖中也可推斷，小孩塗鴉的力道應該很大。

貼文曝光後，底下網友紛紛傻眼直呼，「這個當場我就開揍了，還畫成這樣」、「沒水準的父母就教養出什麼樣的小孩」、「很多家長自己本身就欠教育了，當然他們的小孩一定也是有樣學樣啊」、「小孩不受控，就直接轉頭回家，一次他們就知道我們要求的外出秩序原則了。要求孩子的原則要有，不能妥協他們」、「還遇過亂畫牆壁的，真的很...」、「家長連禮貌都沒了，會教出什麼好孩子」、「我雖然有小孩，但我完全贊同你說的，真的很受不了不教小孩的家長」。

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